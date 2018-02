Atp Dubai, i risultati della prima giornata

Google Plus

Ha preso il via oggi l'Atp 500 di Dubai, il torneo più importante della settimana nel circuito maggiore, che si disputa sul cemento degli Emirati. Non ha sbagliato all'esordio la testa di serie numero tre del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha regolato in due set il tedesco Florian Mayer. Meglio di Mayer è andata al connazionale Philipp Kohlschreiber, numero sei del tabellone, impostosi con lo score di 6-4 6-2 sul qualificato francese Gleb Sakharov (di origini uzbeke, 29 anni e numero 159 al mondo). Fuori anche un altro giocatore transalpino proveniente dalle qualificazioni, il ventunenne Quentin Halys (numero 115 del ranking Atp), costretto a inchinarsi al terzo al cospetto dell'olandese Robin Haase, che sta vivendo un buon avvio di stagione.

Tra i giovani, vittoria importante del greco Stefanos Tsitsipas, considerato un predestinato tra gli addetti ai lavori, che ha piegato al terzo la resistenza del più esperto kazako Mikhail Kukushkin. Eliminato un po' a sorpresa il serbo Viktor Troicki, battuto abbastanza nettamente da Marcos Baghdatis, veterano cipriota a cui gli organizzatori del torneo hanno concesso una wild card. In sessione serale, sfida tra il giapponese Yoshihito Nishioka e l'imprevedibile francese Benoit Paire. Faranno invece domani il loro esordio a Dubai le prime due teste di serie del seeding: il bulgaro Grigor Dimitrov debutterà contro il tunisino Malek Jaziri (wild card), mentre il transalpino Lucas Pouille, reduce dalla finale persa ieri a Marsiglia con Kachanov, è atteso dal lettone Ernests Gulbis. In campo lo stesso Kachanov, opposto all'uzbeko Denis Istomin, e Richard Gasquet, che se la vedrà con il croato Borna Coric. Per i colori italiani, da seguire il match di Thomas Fabbiano, impegnato con il serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero sette. I risultati odierni:

Haase - Halys (Q) 7-5 2-6 6-4

Tsitsipas (WC) - Kukushkin 6-2 6-7(5) 6-3

Sakharov (Q) - Kohlschreiber 4-6 2-6

Bautista Agut (3) - F. Mayer 6-3 6-4

Baghdatis (WC) - Troicki 7-5 6-2