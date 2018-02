ATP - San Paolo, il programma di martedì

A San Paolo, avanzano le due teste di serie impegnate. Leo Mayer deve ricorrere al prolungamento del terzo per reprimere Gastao Elias, Federico Delbonis rifila invece doppio 64 a Carballes Baena, in evidenza a Quito nella corrente stagione. Si accomodano al secondo turno anche Berlocq, Joao Domingues, prossimo avversario di Fognini, e Garcia Lopez.

La giornata odierna propone sei incontri a livello di singolare, equamente suddivisi tra i due rettangoli principali. Sul centrale, Jarry, semifinalista a Rio, affronta Lajovic. Un solo precedente, a Quito nel 2015. 63 per il serbo al terzo. Non prima delle 19.30 brasiliane, 23.30 in Italia, il duello tra Bellucci e Zeballos. Specialisti in materia, approdano qui dopo la prematura eliminazione a Rio. Per Bellucci, fatale il match con Fognini, Monfils sulla strada dell'argentino. A seguire, Thiago Monteiro incrocia la racchetta con Clezar.

Sul campo n.1, Estrella Burgos gioca con Kicker, Cecchinato, unico azzurro oggi protagonista, deve sventare la minaccia austriaca. Ofner, dopo i successi in sede di qualificazione con Matos e Cachin, sbarca nel main draw e lancia il guanto di sfida al tennista italiano - a Rio, 1T con Carreno e sconfitta di ampie proporzioni. Epilogo con Moutet, presente grazie a una wild card, e Pella - quarti a Buenos Aires di recente.

Centre Court Starts At 12:30 Pm (Italia +4)

1st Rd Nicolas Jarry VS Dusan Lajovic

Not Before 7:30 Pm

1st Rd Thomaz Bellucci VS Horacio Zeballos

1st Rd (Q) Guilherme Clezar VS (WC) Thiago Monteiro

Court 1 Starts At 12:30 Pm

1st Rd Nicolas Kicker VS Victor Estrella Burgos

1st Rd (Q) Sebastian Ofner VS Marco Cecchinato

1st Rd (WC) Corentin Moutet VS (6) Guido Pella

Round Of 32

(5) Leonardo Mayer Defeats Gastao Elias 57 7610 765

(8) Federico Delbonis Defeats Roberto Carballes Baena 64 64

Carlos Berlocq Defeats (WC) Thiago Seyboth Wild 36 63 62

(Q) Joao Domingues Defeats (Q) Renzo Olivo 26 766 75

Guillermo Garcia-Lopez Defeats Gerald Melzer 64 36 63