ATP Acapulco, la prima di Nadal

Ieri un succoso antipasto. Ferrer si conferma campione straordinario e al tramonto di carriera disinnesca il giovane Rublev. Isner continua a litigare con la corrente stagione e cede al connazionale Harrison, avanzano infine Donaldson e Anderson. Quest'oggi il grosso del programma, soprattutto il debutto di Rafa Nadal. Secondo match maschile sul centrale, lo spagnolo affronta il connazionale Feliciano Lopez. Rafa non gioca dall'Australian Open - quarti con Cilic - deve sciogliere qualche interrogativo sul suo stato fisico. Incontro n.13 tra i due, il maiorchino guida 9-4, 5-2 sul veloce. Favorevoli a Lopez gli ultimi due appuntamenti, nel 2015 sigillo a Cincinnati.

Dopo l'apertura con Del Potro - 2T a Delray Beach - e M.Zverev, spazio al minore dei fratelli Zverev, Alexander. Approccio alterno con il 2018, KO a Rotterdam con Seppi, trova qui Johnson, rinvigorito dalla semifinale di Delray. Sul Grand Stand Caliente, Ebden - Querrey e Norrie - Thiem. L'austriaco punta a consolidare il suo status, dopo una positiva parentesi in rosso.

Sul 2, riflettori su Nishikori - Shapovalov. Nessun precedente, il nipponico, semifinalista a New York, si testa contro il bombardiere canadese, rappresentante della Next Gen. Stoppato da Tiafoe a Delray, Shapo è ostacolo probante su superficie rapida. Sock duella con Escobedo, Verdasco fiuta la rivincita con Schwartzman dopo la finale recente a Rio, favorevole al sudamericano.

Il programma completo

Cancha Central Starts At 4:00 Pm (Italia +7)

Not Before 6:00 Pm

1st Rd (6) Juan Martin del Potro VS Mischa Zverev

Not Before 8:00 Pm

1st Rd (1) Rafael Nadal VS Feliciano Lopez

1st Rd Steve Johnson VS (2) Alexander Zverev

Grand Stand Caliente Starts At 4:00 Pm

1st Rd Matthew Ebden VS (7) Sam Querrey

1st Rd (Q) Cameron Norrie VS (3) Dominic Thiem

Cancha 2 Starts At 4:00 Pm

1st Rd Kei Nishikori VS Denis Shapovalov

1st Rd (4) WC Jack Sock VS (Q) Ernesto Escobedo

1st Rd Diego Schwartzman VS Fernando Verdasco

1st Rd Peter Gojowczyk VS (WC) Lucas Gomez

Cancha 4 Starts At 4:00 Pm

1st Rd Adrian Mannarino VS (Q) Ricardas Berankis

1st Rd Hyeon Chung VS Donald Young

1st Rd (Q) Alexander Bublik VS (WC) Thanasi Kokkinakis

Round Of 32

(5) Kevin Anderson Defeats Radu Albot 64 63

Ryan Harrison Defeats (8) John Isner 63 765

Jared Donaldson Defeats Nikoloz Basilashvili 62 32 (RET)

David Ferrer Defeats Andrey Rublev 64 63