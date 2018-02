ATP Dubai, debuttano Dimitrov e Pouille

Giornata di primo turno a Dubai. Richard Gasquet, ritiro a Rotterdam per problemi fisici nel corso del match con il connazionale Herbert, gioca con il croato Coric. La superficie sposta l'ago della bilancia, favorito il transalpino, nel 2018 finalista a Montpellier. Non prima delle 17, Lucas Pouille, seconda testa di serie, trova Ernests Gulbis. Due partite di qualificazione per il lettone - l'ultima con il nostro Travaglia. Fin qui, stagione di livello per Pouille, un titolo, a Montpellier, e la finale di Marsiglia, stop con Khachanov. Due precedenti, entrambi favorevoli al francese - anno 2016, Roma e Madrid.

Grigor Dimitrov, dopo la sconfitta in finale con Federer a Rotterdam, impugna la racchetta per sopire il tunisino Jaziri, favorito da una wild card. Dzumhur ultima il programma sul centrale, duella con il qualificato Maden. Un italiano sul campo n.1. Al termine dell'incontro tra Haider Maurer e Struff, tocca a Thomas Fabbiano. Un successo a Marsiglia, contro Auger Aliassime, per fermare la descensio. Stop al 2T con Dzumhur, al termine di un match particolarmente equilibrato. Krajinovic è ostacolo non impossibile, Fabbiano può dir la sua. Khachanov - Istomin e Donskoy - Kavcic, questo il menù seguente.

Sul 3, a completare il quadro, Sousa - Herbert e Sugita - Ivashka.

Centre Court Starts At 2:00 Pm

1st Rd Borna Coric VS (5) Richard Gasquet

Not Before 5:00 Pm

1st Rd (Q) Ernests Gulbis VS (2) Lucas Pouille

Not Before 7:00 Pm

1st Rd (1) Grigor Dimitrov VS (WC) Malek Jaziri

1st Rd (Q) Yannick Maden VS (4) Damir Dzumhur

Court 1 Starts At 2:00 Pm

1st Rd (PR) Andreas Haider-Maurer VS Jan-Lennard Struff

Not Before 4:00 Pm

1st Rd (7) Filip Krajinovic VS Thomas Fabbiano

1st Rd Karen Khachanov VS Denis Istomin

1st Rd Evgeny Donskoy VS (LL) Blaz Kavcic

Court 3 Starts At 2:00 Pm

1st Rd Joao Sousa VS Pierre-Hugues Herbert

1st Rd (8) Yuichi Sugita VS (SE) Ilya Ivashka