Atp Dubai, Dimitrov già fuori. Pouille attende ancora Kachanov

L'esordio di Grigor Dimitrov all'Atp 500 di Dubai coincide con la prima grande sorpresa del torneo che si disputa sul cemento degli Emirati. Il bulgaro, testa di serie numero uno del seeding, va infatti k.o. contro il tunisino Malek Jaziri, 34 anni e numero 117 del ranking mondiale, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card. Dopo aver vinto il primo set con lo score di 6-4, Dimitrov cede in volata (5-7) nel secondo, per poi crollare sul 3-3 al terzo (turno di battuta ceduto a zero). Al finalista di Rotterdam non basta un lampo d'orgoglio finale per tornare in partita: Jaziri annulla una palla break e chiude al terzo match point utile. Se Dimitrov è già fuori, è invece al secondo turno la testa di serie numero due, il francese Lucas Pouille, che nel match precedente sul campo centrale aveva regolato in due set l'estroso qualificato lettone Ernests Gulbis. Pouille domani affronterà Karen Kachanov, che lo ha battuto solo due giorni fa nella finale del torneo di Marsiglia: oggi il russo ha piegato in due tie-break l'uzbeko Denis Istomin.

Per quanto riguarda i colori italiani, fuori Thomas Fabbiano, eliminato dal serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero sette, vincitore in rimonta dopo un avvio horror: perso il primo set per 6-0, il finalista della scorsa edizione del torneo di Parigi-Bercy ha cambiato marcia, infliggendo all'azzurro un doppio 6-2. Esce di scena anche Richard Gasquet, numero cinque del tabellone, battuto nettamente dal croato Borna Coric. Supera invece il primo turno l'altro francese Pierre-Hugues Herbert, che si aggiudica un match punto a punto con il portoghese Joao Sousa. Si ferma subito uno dei giocatori del momento, il bielorusso Ilya Ivashka, reduce dalla semifinale di Marsiglia, sconfitto dal giapponese Yuichi Sugita. Al secondo turno il tedesco Jan-Lennard Struff, che stende l'austriaco Andreas Haider-Maurer, e il russo Evgeny Donskoy, che si impone sul lucky loser serbo Blaz Kavcic, mentre in sessione serale sarà di scena il bosniaco Damir Dzumhur, numero quattro del seeding, contro un altro teutonico, il qualificato Yannick Maden. I risultati odierni:

Dimitrov (1) - Jaziri (WC) 6-4 5-7 4-6

Sousa - Herbert 6-4 4-6 6-7(8)

Coric - Gasquet (5) 6-4 6-3

Krajinovic (7) - Fabbiano 0-6 6-2 6-2

Donskoy - Kavcic (LL) 6-3 6-4

Sugita (8) - Ivashka 7-5 6-1

Haider-Maurer - Struff 2-6 4-6

Kachanov - Istomin 7-6(1) 7-6(0)

Gulbis (Q) - Pouille (2) 4-6 4-6