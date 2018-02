ATP Acapulco: Shapovalov incrocia Thiem, Del Potro trova Ferrer

Otto incontri di secondo turno ad Acapulco. Alle 23, ora italiana, riflettori sul campo centrale. Dominic Thiem - parentesi in rosso condita dal titolo a Buenos Aires - affronta il primo esame probante su superficie rapida. Dopo un debutto morbido, incrocia la racchetta con il Next Gen Shapovalov, costretto a una corsa di rimonta da Kei Nishikori. Principi diversi, i colpi definitivi del canadese impattano su un giocatore ancora in evoluzione in questo contesto. Gojowczyk, reduce dalla finale di Delray con Tiafoe, prova ad acuire le lacune del connazionale A.Zverev, rimandato più volte in questo scorcio di stagione. Nel 2018, all'Australian Open, sigillo di Zverev in quattro.

Partita n.12 tra Del Potro e Ferrer, un'incollatura di margine per lo spagnolo, splendido nel reprimere il giovanile ardore di Rublev qui in Messico. L'ago della bilancia pende verso il fronte sudamericano - poca storia ad Auckland all'alba della corrente annata - ma il carattere indomito di Ferrer può chiudere parzialmente il gap.

Sul Grand Stand, il qualificato Escobedo ostruisce il cammino a Chung, Anderson - firma a New York - attende Mannarino. Rivalità ben indirizzata, il sudafricano comanda 5-2, 63 61 nel 2017 a Shanghai. Sul 2, poi, Donaldson - Ebden, Harrison - Schwartzman e soprattutto Feliciano Lopez - Kokkinakis. Talento purissimo l'australiano, spagnolo atipico Feliciano. Confronto spumeggiante, aperto a più soluzioni.

Cancha Central Starts At 4:00 Pm

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd Denis Shapovalov VS (3) Dominic Thiem

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd Peter Gojowczyk VS (2) Alexander Zverev

2nd Rd (6) Juan Martin del Potro VS David Ferrer

Grand Stand Caliente Starts At 4:00 Pm

2nd Rd (Q) Ernesto Escobedo VS Hyeon Chung

2nd Rd Adrian Mannarino VS (5) Kevin Anderson

Cancha 2 Starts At 4:00 Pm

2nd Rd Jared Donaldson VS Matthew Ebden

Not Before 5:30 Pm

2nd Rd Ryan Harrison VS Diego Schwartzman

2nd Rd Feliciano Lopez VS (WC) Thanasi Kokkinakis

Round Of 32

(2) Alexander Zverev Defeats Mackenzie McDonald 63 75

(3) Dominic Thiem Defeats (Q) Cameron Norrie 63 57 75

(Q) Ernesto Escobedo Defeats (4) WC Jack Sock 75 763

(6) Juan Martin del Potro Defeats Mischa Zverev 61 62

Matthew Ebden Defeats (7) Sam Querrey 63 16 765

Hyeon Chung Defeats Donald Young 765 61

Peter Gojowczyk Defeats (WC) Lucas Gomez 63 62

(WC) Thanasi Kokkinakis Defeats (Q) Alexander Bublik 64 63

Feliciano Lopez Defeats (LL) Taro Daniel 46 63 64

Adrian Mannarino Defeats (Q) Ricardas Berankis 75 61

Diego Schwartzman Defeats Fernando Verdasco 62 64

Denis Shapovalov Defeats Kei Nishikori 673 63 61