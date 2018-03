ATP Acapulco - Del Potro è tambureggiante, bene Thiem, oggi i quarti

La prematura dipartita di Nadal - problemi fisici di difficile soluzione - rimescola le carte ad Acapulco. Occorre trovare una nuova guida, diversi i pretendenti al ruolo. I principali candidati al titolo superano brillantemente lo sbarramento degli ottavi, rinforzando la candidatura. A.Zverev spazza via i dubbi della vigilia e disinnesca al tramonto del primo parziale il connazionale Gojowczyk. Il prolungamento segna in modo indelebile la contesa. Thiem rimanda il giovane Shapovalov, replicando alle bordate del canadese con attenzione e variazioni, Anderson ribadisce lo stato di forma con Mannarino. Infine Del Potro, chiamato agli straordinari da un Ferrer eroico. Tre set di fattura pregevole, sussulto argentino.

A completare il quadro dei qualificati altre figure interessanti. Il Next Gen Chung prevale nettamente su Escobedo, Donaldson annienta Ebden, Harrison contiene Schwartzman, Feliciano Lopez supera il talento Kokkinakis.

Quest'oggi, dalle 23 italiane, sono in programma i quarti. Sul centrale, l'atipico Feliciano attende Donaldson. Leggero vantaggio per lo spagnolo, il suo tennis trova massima espressione su una superficie rapida. A.Zverev intravede la semifinale, ma deve prima sorvolare l'ostacolo Harrison - 1T con Isner per l'americano. Chung e Anderson si sfidano per la seconda volta in carriera. A Stoccolma, nel 2017, poca storia, vessillo sudafricano. Il coreano punta a limitare la potenza del rivale, ad alterare lo spartito. Epilogo di gala, Del Potro va al braccio di ferro con Thiem. 3-0, rivalità al momento a senso unico. Al recente US Open, 5 set e urrah Del Potro in rimonta. Il colosso di Tandil si fa preferire anche qui in Messico, ma il Thiem apprezzato con Shapovalov può quantomeno provarci.

Risultati

(2) Alexander Zverev Defeats Peter Gojowczyk 766 63

(3) Dominic Thiem Defeats Denis Shapovalov 62 63

(5) Kevin Anderson Defeats Adrian Mannarino 63 64

(6) Juan Martin del Potro Defeats David Ferrer 64 46 63

Hyeon Chung Defeats (Q) Ernesto Escobedo 63 61

Jared Donaldson Defeats Matthew Ebden 63 61

Ryan Harrison Defeats Diego Schwartzman 63 57 64

Feliciano Lopez Defeats (WC) Thanasi Kokkinakis 63 64

Programma

Cancha Central Starts At 4:00 Pm

QF Feliciano Lopez VS Jared Donaldson

Not Before 5:30 Pm

QF Ryan Harrison VS (2) Alexander Zverev

QF Hyeon Chung VS (5) Kevin Anderson

Not Before 10:00 Pm

QF (6) Juan Martin del Potro VS (3) Dominic Thiem