ATP - San Paolo, Fognini trova Garcia Lopez

Due eliminazioni eccellenti sul rosso di San Paolo. Gael Monfils cede a Zeballos in tre set, il francese non riesce a dar seguito al ritorno maturato nel secondo parziale. Guido Pella, invece, cade al cospetto di Nicolas Jarry. Risultato pronosticabile, stando a quanto mostrato di recente dal cileno. Tre set anche in questo caso, 76 al terzo per Jarry. Ramos Vinolas sfrutta un accoppiamento favorevole per prendere confidenza con il torneo, mentre Dutra Silva dispone di Kicker.

Quest'oggi sono in programma i quarti di finale. Si gioca sul campo centrale, inizio alle 12.30 ora locale - 16.30 in Italia. Torna sul rettangolo Fabio Fognini, reduce dalla semifinale di Rio e da un esordio convincente qui. Una manciata di minuti per trovare ritmo e tennis, poi il successo con Joao Domingues. Fognini, da favorito, affronta il 34enne Garcia Lopez, capace di regolare Melzer e Delbonis. Sette precedenti, un'incollatura di vantaggio per il campione di Sanremo - 4-3, 3-2 sulla terra. Il match è in agenda al termine dell'incontro tra Leo Mayer e Cuevas. Ultimo confronto nel 2014 - 3-2 Mayer al momento - pronostico aperto. L'uruguaiano - 2T con Ofner - si fa preferire, ma attenzione a Mayer, in questo contesto comunque pericoloso.

Zeballos sfida Dutra Silva, infine Ramos, prima testa di serie, ha l'occasione per vendicare la sconfitta patita a Rio per mano di Jarry. Difficile identificare un possibile vincitore, aldilà della classifica, dei numeri, è partita aperta.

I risultati

(1) Albert Ramos-Vinolas Defeats (Q) Guilherme Clezar 63 64

Horacio Zeballos Defeats (4) Gael Monfils 63 36 63

Nicolas Jarry Defeats (6) Guido Pella 672 64 762

Rogerio Dutra Silva Defeats Nicolas Kicker 64 62

Il programma

Centre Court Starts At 12:30 Pm

QF (5) Leonardo Mayer VS (3) Pablo Cuevas

QF Guillermo Garcia-Lopez VS (2) Fabio Fognini

QF Horacio Zeballos VS Rogerio Dutra Silva

Not Before 7:30 Pm

QF (1) Albert Ramos-Vinolas VS Nicolas Jarry