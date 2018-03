ATP - Nadal e Wawrinka rinunciano a Indian Wells e Miami

La notizia era nell'aria, ma a renderla ufficiale è stato il diretto interessato. Rafa Nadal non parteciperà ai due Masters 1000 sul cemento americano di Indian Wells e Miami, che monopolizzeranno il circuito maggiore nel mese di marzo. Il maiorchino, fermo dagli Australian Open di Melbourne per un insulto muscolare all'ileopsas, ha subito un infortunio simile durante un allenamento ad Acapulco, torneo Atp 500 in cui difendeva la finale dello scorso anno. Di qui la decisione di saltare la trasferta a stelle e strisce e di prepararsi al meglio per la stagione sulla terra rossa.

Nadal ha annunciato il suo forfait tramite un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Dopo aver salutato i tifosi, il mancino di Manacòr ha affermato che "purtroppo sono costretto a scrivere queste parole. I miei peggiori presagi sono stati confermati e, alla fine, l'infortunio subito in allenamento ad Acapulco, prima di iniziare il torneo, è risultato essere nella stessa zona di quello di Melbourne. Non potrò giocare a Indian Wells, nè a Miami, e ora l'obiettivo è quello di recuperare per essere pronto per la stagione sulla terra battuta. Se è stato difficile ritirarmi ad Acapulco, dove ho molti fan che mi sostengono sempre, lo stesso discorso vale per i miei tifosi negli Stati Uniti, in questa trasferta americana di marzo che è sempre stata importante. Mi mancherete, ma farò tutto il possibile per tornare nel 2019".

L'infortunio di cui parla Nadal è quello muscolare all'ileopsas, che già a gennaio lo costrinse al ritiro contro Marin Cilic agli Australian Open. Una brutta ricaduta che ha indotto Rafa e il suo staff a rivedere il suo calendario e a puntare tutto sulla stagione sulla terra. I Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma, il torneo di Barcellona, saranno i prossimi obiettivi dello spagnolo, in vista del Roland Garros di Parigi. In una situazione simile anche lo svizzero Stan Wawrinka, rientrato a inizio 2018 dopo sei mesi di assenza dovuti a un infortunio al ginocchio. L'elvetico, che a breve compirà 33 anni, non ha ancora raggiunto una condizione accettabile dopo metà stagione trascorsa ai box. I suoi risultati a Melbourne, Sofia, Rotterdam e Marsiglia non sono stato certo soddisfacenti. Ecco perchè Stanimal ha deciso di saltare Miami e Indian Wells per provare a ripresentarsi competitivo sulla terra rossa, sua "superficie preferita", come dichiarato proprio due giorni fa. "Mi allenerò duramente per tornare in forma e giocarmi le mie carte in primavera", le parole di Wawrinka.