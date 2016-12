Tennis - Aggredita Petra Kvitova, accoltellata alla mano sinistra

Fonte: celebmafia.com

Non c'è pace per Petra Kvitova. Dopo il riacutizzarsi di un dolore al piede (frattura da stress) ed il susseguente forfait dalla Hopman Cup, primo torneo della stagione, la tennista è stata colpita alla mano sinistra con un coltello nella propria abitazione di Prostejov. Non si hanno notizie dell'aggressore, un uomo sui 35 anni, introdottosi in casa con la scusa di essere un funzionario del gas e fuggito via subito dopo aver commesso il fatto. Il suo portavoce - Karel Tejkal - ha gettato acqua sul fuoco, dichiarando: "Non era lei l'obiettivo del rapinatore. E' stata ferita con un coltello, sta venendo curata e non è in pericolo di vita".

​​Tramite il profilo Facebook della squadra ceca di Fed Cup, la due volte campionessa di Wimbledon ha aggiunto: "L'importante è che i medici capiscano bene in che condizioni versa la mia mano. Ho fiducia in loro, credo che tutto finirà bene. Ho le migliori cure possibili e sono in contatto con il mio amore. Il peggio è alle spalle".

​​Per ulteriori delucidazioni ed aggiornami, Petra ha poi scelto il profilo privato: "Grazie per tutti i vostri squisiti messaggi. Come avrete già sentito, oggi sono stata aggredita da un individuo armato di coltello.Nel tentativo di difendermi, sono stata ferita gravemente alla mano sinistra. Sono agitata, ma fortunata ad essere viva. L'infortunio è grave ed ho bisogno di essere visitata da specialisti, ma se non mi conoscete sappiate che sono forte e combatterò. Grazie ancora a tutti per il supporto per il vostro amore e supporto, ora gradirei un po' di privacy mentre mi concentro sul mio recupero".

​​Campane discordanti sull conto della N°11 WTA, anche se negli ultimi minuti sono giunti degli aggiornamenti a riguardo, confermate prima dalla BBC Sports e in seguito dal portavoce di Petra Kvitova: l’incidente le ha provocato un danno a tendini e legamenti della mano sinistra, che ha costretto i medici ad operare la tennista con urgenza. La Kvitova è attualmente sotto i ferri per un intervento che non durerà meno di 4 ore. Noi auguriamo il meglio a Petra Kvitova, restando in attesa di notizie rassicuranti.