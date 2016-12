Kvitova, pericolo scampato. Operazione riuscita

Google Plus

Fonte: sitewww.ch

Notizie confortanti provengono dalla Repubblica Ceca. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposta Petra Kvitova, è andato a buon fine. La tennista - accoltellata ad una mano - aveva subito la lacerazione di tendini e legamenti e la sua carriera era appesa ad un filo. Operata d'urgenza a Brno, il portavoce della bicampionessa di Wimbledon ha scritto la parola fine ad una giornata ai limiti del surreale, annunciando che la sua assistita ha la concreta possibilità di tornare ad impugnare una racchetta. Gli ha fatto eco il medico chirurgo: "ci sono gli estremi per tornare a giocare a tennis, non vedo perchè non possa farlo".

Saranno quindi tre - minimo - i mesi senza tennis per Petra Kvitova, costretta a rinunciare sicuramente al primo Slam della stagione (Australian Open) e ad una corposa fetta di tornei. Ulteriori aggiornamenti seguiranno domani, con il referto completo dell'infortunio.