WTA - La Vinci difende il titolo a San Pietroburgo, ma il cast è stellare

Source: Lintao Zhang/Getty Images AsiaPac

Un inizio di stagione importante, per valutare la forma fisica e scongiurare pericolose ricadute. Roberta Vinci si allena, racchetta alla mano, in attesa dell'esordio. Brisbane e Sydney, tappe d'avvicinamento alla Slam d'Australia, primo bivio di stagione. Dopo Melbourne - da difendere e possibilmente migliorare il terzo turno dello scorso anno, sconfitta con la Friedsam - spazio a San Pietroburgo. Circoletto rosso nell'agenda della Vinci, detentrice del titolo in Russia. Si gioca tra il 30 gennaio e il 5 febbraio.

Nell'edizione in archivio, percorso netto della fuoriclasse tarantina, quattro vittorie con Wickmayer, Babos, Ivanovic e Bencic per assicurarsi il trofeo. L'impressione è che il bis sia di difficile fattura, il livello è infatti altissimo. Tre top ten al via. Simona Halep è la testa di serie n.1 e cavalca una buona seconda parte di 2016, con l'assolo in Canada e la semifinale a Wuhan. A seguire la rumena, Cibulkova - approdo fortunoso in semifinale alle Finals di Singapore e poi colpo doppio con Kuznetsova e Kerber - e Kuznetsova, giocatrice estremamente solida.

Impressionante anche il cast di supporto. Vesnina e Venus Williams precedono la Vinci, nelle posizioni di "rincalzo" da seguire Kiki Bertens - semifinalista allo scorso Roland Garros - Daria Gavrilova, ma anche Mladenovic e Bencic.

Le giocatrici del main draw

1. Simona Halep ROU

2. Dominika Cibulkova SVK

3. Svetlana Kuznetsova RUS

4. Elena Vesnina RUS

5. Venus Williams USA

6. Roberta Vinci ITA

7. Barbora Strycova CZE

8. Kiki Bertens NED

9. Daria Gavrilova AUS

10. Daria Kasatkina RUS

11. Timea Babos HUN

12. Anastasia Pavlyuchenkova RUS

13. Irina Camelia Begu ROU

14. Ekaterina Makarova RUS

15. Yulia Putintseva KAZ

16. Yarolava Shvedova KAZ

17. Monica Niculescu ROU

18. Alizè Cornet FRA

19. Kristina Mladenovic FRA

20. Belinda Bencic SUI

21. Jelena Ostapenko USA