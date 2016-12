Tennis - Ana Ivanovic annuncia il ritiro

Fonte immagine: Tenniscircus.com

"Non l'ho ancora annunciato a nessuno perchè credo che tutti voi meritiate di sentirlo per primi. Ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico, è stata una decisione molto difficile. Avevo cinque anni quando, vedendo Monica Seles in televisione, ho iniziato a sognare il grande tennis. Ho avuta una carriera niente male, ma per stare a questi livelli è richiesta una forma fisica perfetta ed è risaputo che io ho alle spalle diversi infortuni, ora non posso giocare ai miei standard migliori, quindi è tempo di smettere e cambiare".

Con queste parole una sorridente Ana Ivanovic ha annunciato il proprio addio al circuito tennistico professionistico, tramite una diretta sulla sua pagina Facebook ufficiale; due minuti per dare una notizia forse inattesa, poichè si pensava ad una pausa dovuta ad una gravidanza.

La serba, 29 anni, chiude la propria carriera contando nella propria bacheca 15 tornei WTA, tra i quali uno slam: il Roland Garros conquistato nel 2008 insieme al numero uno del ranking, dove è rimasta per due mesi, dal 9 giugno al 10 agosto, salvo poi ritornarvi dal 18 al 7 settembre.

Dopo un periodo buio lungo diversi anni, caratterizzato anche da condizioni fisiche precarie, è tornata ai vertici, nel 2014, anno della sua ultima vittoria in un torneo - il 21 settembre, in quel di Tokyo. Anche quest'anno la Ivanovic è stata tormentata dagli infortuni, prima ad un dito del piede e poi al polso. Oggi, l'addio definitivo.