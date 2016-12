WTA Brisbane, il tabellone principale: Vinci apre con Tsurenko, Errani McHale - Source: Lintao Zhang

Battiti di tennis. Brisbane inaugura la stagione 2017 della racchetta, con due azzurre in cerca di riscatto dopo un finale in chiaroscuro. Errani e Vinci si presentano ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni, pronte a cancellare i dolori dell'anno in archivio. Si riparte, come di consueto, dall'Australia, con Kerber e Cibulkova, protagoniste alla Finals di Singapore, come maggiori attrattive. Le due comandano il tabellone, ma non mancano alternative di qualità, Muguruza e Ka.Pliskova in primis.

Parte alta - La Kerber guida la parte alta e usufruisce di un bye al primo turno. Il cammino si fa interessante alla terza tornata. Quarti di finale con la tedesca di fronte a Svitolina o Bouchard, un anticipo di una possibile semifinale a cinque stelle con Ka.Pliskova. Lo scorso anno doppio incrocio in finale tra le due, assolo ceco a Cincinnati, replica teutonica all'US Open. Nella porzione della Pliskova risiede anche la nostra Vinci. La tarantina accarezza il campo con la Tsurenko - vittorie a Doha e a Flushing Meadows nel 2016 - prima di un ottavo con Makarova o Doi. Il terzo appuntamento, con la Pliskova, può essere il punto di svolta del torneo.

Parte bassa - Nella parte bassa, come detto, la testa di serie n.2, Dominika Cibulkova. Come la Kerber, ingresso al 2° turno, di fronte Siegemund o Shuai Zhang. In ottavi, intreccio probabile con la Vesnina. Può qui ritagliarsi il suo spazio Sara Errani. L'azzurra sfida la McHale - 5 partite tra le due, 4 successi per Sarita, ma un solo match sul veloce - prima di un secondo turno con Vesnina o Cornet.

Sorteggio infausto, invece, per Garbine Muguruza. La spagnola affronta l'australiana Stosur, giocatrice solida, in grado di impensierire la nativa di Caracas. Poi Begu o Kasatkina, prima dei quarti con Svetlana Kuznetsova.

Possibili quarti

Kerber - Svitolina

Pliskova - Vinci

Kuznetsova - Muguruza

Cibulkova - Vesnina

Il tabellone completo