WTA Auckland, il tabellone principale: il ritorno di Serena Williams - Source: Chris Trotman

Il 2017 di Serena Williams parte da Auckland, Nuova Zelanda. In attesa del matrimonio, la fuoriclasse d'America prova a riprendersi il trono WTA in una sfida a distanza con Angelique Kerber, in campo a Brisbane. Serena non gioca un match ufficiale dallo scorso US Open - sconfitta in semifinale con Karolina Pliskova - ora, dopo un graduale recupero fisico, si presenta tirata a lucido per rinnovare la sua leggenda. Esordio con qualche insidia, la francese Parmentier - reduce da una discreta stagione - può crearle qualche grattacapo. Al secondo turno, possibile derby con la Brengle, ai quarti la giovane lettone Ostapenko.

Nella parte alta, diverse carte ceche. La Strycova - quarta forza del torneo - attende un'avversaria dalle qualificazioni, a seguire Safarova o Allertova. Qui anche l'olandese Bertens, capace di raggiungere risultati importanti nella stagione in archivio, specie sulla terra. La semifinale al Roland Garros come principale biglietto da visita. La Bertens apre con Lauren Davis, al secondo turno Nara o Lottner.

A controllare la parte bassa è Venus Williams. Lo scorso anno eliminazione precoce per mano della Kasatkina, Venere, 36 primavere, entra nel torneo con la wild card di casa Jade Lewis. Obiettivo verso i quarti, primo test probante. Manca, qui, una personalità di spicco in grado di contrastare l'americana, ma sono presenti diverse tenniste di medio livello in grado di giocarsi qualcosa di importante. Per la classifica, la principale minaccia per V.Williams è la croata Konjuh, impegnata però in un primo turno ostico con la Flipkens. In corsa anche Wickmayer e Larsson.

L'ultima cartolina è per Caroline Wozniacki. Terza testa di serie, reduce da un ottimo finale di stagione, la danese vuol consolidare il ritorno in quota. Avvio di 2017 con la Gibbs, ai quarti campanello d'allarme, la Pavlyuchenkova sulla strada della Wozniacki. La russa deve domare, all'alba del torneo, la Georges, finalista lo scorso anno, poi sconfitta dalla Stephens.

I probabili quarti di finale

S.Williams - Ostapenko

Strycova - Bertens

Wozniacki - Pavlyuchenkova

V.Williams - Konjuh