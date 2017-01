Google Plus

WTA Brisbane 2017 - Fuori Sara Errani, avanza Karolina Pliskova - Dec. 31, 2016 - Source: Chris Hyde

Il 2017 della racchetta non inizia al meglio per i colori italiani. Al WTA di Brisbane, doppia caduta azzurra. Sara Errani, al debutto sotto nuova guida tecnica, cede in due set all'americana McHale e saluta prematuramente il torneo australiano. Francesca Schiavone si ferma, invece, a un passo dal tabellone principale. L'ultimo turno di qualificazione è fatale alla milanese, la serba Krunic si impone piuttosto nettamente. 61 62 il punteggio finale.

Prosegue, senza particolari preoccupazioni, il cammino di Karolina Pliskova, terza forza del torneo e possibile minaccia per Kerber e Cibulkova. La ceca - vincitrice lo scorso anno del torneo di Cincinnati e finalista all'US Open - travolge la coriacea Putintseva - 63 61 - e approda al turno successivo. Si ferma la russa Vesnina, testa di serie n.7. La russa - nel match di maggior equilibrio per quel che concerne la giornata odierna - cede al tramonto del terzo alla transalpina Cornet. Infine, la russa Kasatkina rifila un periodico 63 alla romena Begu.

Ultimo turno di qualificazione - Oltre alla serba Krunic, altre tre tenniste volano nel main draw. L'americana Muhammad regola la prima testa di serie delle qualificazioni, l'ucraina Kateryna Bondarenko, mentre la Mattek Sands ha ragione, 62 al terzo, della Kozlova. A completare il quadro, l'affermazione della wild card Aiava sulla più quotata Witthoeft.

SINGLES - FIRST ROUND

Shelby Rogers (USA) d Eugenie Bouchard (CAN) | 6 - 2 | 2 - 6 | 6 - 1 |

Alizé Cornet (FRA) d [7] Elena Vesnina (RUS) | 3 - 6 | 6 - 4 | 7 - 6 (5) |

Daria Kasatkina (RUS) d Irina-Camelia Begu (ROU) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[3] Karolina Pliskova (CZE) d Yulia Putintseva (KAZ) | 6 - 3 | 6 - 1 |

Christina Mchale (USA) d Sara Errani (ITA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

Asia Muhammad (USA) d [1] Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 - 4 | 0 - 6 | 6 - 1 |

Aleksandra Krunic (SRB) d [7] Francesca Schiavone (ITA) | 6 - 1 | 6 - 2 |

Bethanie Mattek-Sands (USA) d [6] Kateryna Kozlova (UKR) | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 2 |

[WC] Destanee Aiava (AUS) d [4] Carina Witthoeft (GER) | 6 - 1 | 6 - 1 |