WTA Brisbane 2017: Vinci avanti col brivido, soffre e passa la Muguruza - Foto: Brisbane Tennis/Twitter

L'urlo di Roberta Vinci scuote il campo n.2 di Brisbane. La tarantina - all'alba di una stagione importante, dopo i dubbi del recente passato - impiega quasi tre ore per superare la LL Kateryna Bondarenko. La tennista italiana mette sul rettangolo di gioco il consueto carattere, una furia agonistica a cui si accompagna, solo a fasi alterne, un tennis di fioretto, di immaginazione. La Vinci stenta a dare continuità, zoppica a lungo e si ritrova così invischiata in una lotta prolungata, in cui è il tie-break del terzo a dividere vinti e vincitori. 7 punti a 5, l'Italia, dopo il KO all'esordio di Sara Errani, rialza la testa. Al secondo turno, per la Vinci, Misaki Doi, sulla carta una buona occasione.

Diversi incontri ricchi d'interesse nella notte italiana. Garbine Muguruza - in chiaroscuro lo scorso anno - apre con un successo prezioso contro la temibile Stosur. Come da previsione, partita di grande equilibrio, una corrida di forza e sacrificio. Si impone 75 al terzo la testa di serie n.4 del torneo. La campionessa olimpica, Monica Puig, si arrende invece in due set all'ucraina Svitolina. Periodico 63. Prosegue anche la marcia di Svetlana Kuznetsova. Dopo un ottimo finale di stagione, con l'accesso alle Finals di Singapore, la russa riparte da Brisbane e controlla l'americana Chirico. 62 64 il punteggio finale. Da segnalare, infine, la vittoria della qualificata Asia Muhammad sulla wild card Donna Vekic.

Foto: Brisbane Tennis/Twitter

L'attesa è ora per l'ingresso in campo delle prime due forze del torneo, Angelique Kerber e Dominika Cibulkova. La tedesca e la slovacca entrano in gioco agli ottavi, dopo il bye al primo turno.

I risultati

[6] Elina Svitolina (UKR) d Monica Puig (PUR) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[4] Garbiñe Muguruza (ESP) d Samantha Stosur (AUS) | 7 - 5 | 6 - 7 (7) | 7 - 5 |

[5] Svetlana Kuznetsova (RUS) d Louisa Chirico (USA) | 6 - 2 | 6 - 4 |

[8] Roberta Vinci (ITA) d [L] Kateryna Bondarenko (UKR) | 7 - 6 (4) | 6 - 7 (7) | 7 - 6 (5) |

[Q] Asia Muhammad (USA) d [WC] Donna Vekic (CRO) | 7 - 6 (5) | 6 - 1 |