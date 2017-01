WTA Brisbane - La Vinci approda al terzo turno

A Brisbane, Roberta Vinci ottiene la seconda vittoria di stagione e si qualifica, al Brisbane International, per il terzo turno. Ad attenderla, ora, Karolina Pliskova, nel primo bivio targato 2017. Dopo un approccio non semplice con il torneo - successo con brivido con la Bondarenko - la tarantina liquida in due parziali la nipponica Doi, mostrando progressi in termini di gioco e continuità. Nel set iniziale, Roberta non riesce a mettere in campo un elevato numero di prime, ma ha comunque il pallino del gioco e, anche con la seconda, detta le direttive del match. Non offre alcuna palla break e chiude, senza patemi, 64. Il divario si amplia nel secondo, l'azzurra cede sì - unica volta nella sfida - la battuta, ma aumenta la pressione in risposta, spingendo la Doi sull'orlo del baratro. Fioccano le rotture, l'epilogo è naturale. 62.

Nella notte italiana, il debutto della seconda testa di serie del torneo. Dominika Cibulkova - reduce dal trionfo alle Finals di Singapore - approccia la competizione con Shuai Zhang e conduce corsa di rimonta. Il primo set è di marca cinese, poi l'assolo slovacco. Con un periodico 64 Dominika evita una prematura uscita di scena. Si chiude, invece, al secondo turno l'avventura della qualificata australiana Destanee Aiava. Pioggia di popolarità per la giovane tennista, classe 2000, al primo successo in un tabellone principale WTA con la Mattek Sands. L'ostacolo Kuznetsova si rivela troppo ostico, ma la Aiava non manca di mostrare colpi interessanti. Atleta da seguire nei prossimi anni.

I risultati

[8] Roberta Vinci (ITA) d Misaki Doi (JPN) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[5] Svetlana Kuznetsova (RUS) d [Q] Destanee Aiava (AUS) | 6 - 4 | 6 - 3 |

[2] Dominika Cibulkova (SVK) d Shuai Zhang (CHN) | 2 - 6 | 6 - 4 | 6 - 4