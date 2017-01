Wta Shenzhen - Super Giorgi, annientata la Wang: è semifinale

Non c'è due senza tre. Continua a splendere, oltre a vincere e convincere, sul centrale di Shenzhen Camila Giorgi, che ha avuto la meglio della padrona di casa cinese Wang battendola in poco più di un'ora con un netto e perentorio 60 62. L'azzurra conferma le attese approdando così in semifinale, dove incontrerà la Riske, vincitrice in mattinata in tre parziali contro Radwanska. Una Giorgi in palla fin dalle prime battute, che ha lasciato le briciole all'avversaria senza mai - o quasi - perdere il controllo del match, mantenendo sempre l'iniziativa e controllando con ottimi risultati la sua maggiore aggressività.

Non c'è storia nel primo parziale, quando l'italiana archivia la pratica già dai primi scambi. Maggiore è l'intensità e l'incidenza dei colpi della maceratese, che fa valere le sue doti anche in risposta. Il break nel secondo gioco non scuote la Wang, anzi, fa perdere ulteriori certezze. Il braccio della Giorgi invece è libero e, nei due giochi successivi, arriva prima la conferma del break e poi l'allungo definitivo. Le accelerazioni dell'azzurra sono imprendibili per la cinese, che perde progressivamente campo prima di cedere alle bordate dell'azzurra. L'ottima percentuale di prime consente alla Giorgi di non tremare quasi mai nei propri turni di servizio (tre palle break salvate nel quinto gioco) e di archiviare il set nel game successivo.

L'unico passaggio a vuoto del match dell'azzurra arriva in avvio di secondo set, quando nel terzo gioco consegna il vantaggio alla cinese complice qualche sbavatura da fondo campo. L'inerzia della gara tuttavia non cambia: qualche gratuito di troppo della Wang non consente alla beniamina di casa di rientrare con mente e corpo nella sfida, mentre dalla parte opposta Giorgi fiuta le difficoltà per riprendersi immediatamente il break. Il contraccolpo psicologico del vantaggio perso condiziona la cinese, che dal 15-30 a favore nel quinto gioco abbandona l'incontro. Camila sale ulteriormente di colpi, al servizio e con il dritto, archiviando la pratica con il break a 15 nel sesto game. La Wang non c'è più ed al terzo match point, nell'ottavo gioco, l'azzurra firma il successo approfittando di due errori dell'avversaria.

A fine gara, le impressioni della Giorgi, visibilmente soddisfatta quanto emozionata: "Sono davvero contenta per la prestazione di oggi, mi sentivo molto bene. La semifinale con la Riske? Sarà una bella semifinale, una partita difficile, ma voglio fare il mio gioco e divertirmi".

C.Giorgi b. Q.Wang 2-0 (60, 62).