WTA Brisbane - Fuori Kerber e Cibulkova, avanza la Muguruza

Terremoto a Brisbane, il torneo femminile perde in un colpo solo le prime due teste di serie. Angelique Kerber sbatte su una Svitolina in stato di grazia e capitola in tre set. Un su e giù emozionale che contagia il pubblico presente, colpito dall'intensità delle due contendenti. La Svitolina dimostra grande solidità mentale, regge al ritorno della Kerber nel parziale d'apertura e non si scompone dopo il 63 Germania nel secondo. Il terzo rivela una Svitolina presente sul rettangolo di gioco, pronta a piazzare la stoccata sul 43, prima di chiudere pallina alla mano. A un passo dalle due ore, il rovescio della Kerber tramonta in rete e la Svitolina può alzare le braccia al cielo.

She's done it!@ElinaSvitolina advances to the #BrisbaneTennis Semifinals after ousting top seed Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-3! pic.twitter.com/ZupGt8BJlL — WTA (@WTA) 5 gennaio 2017

Capitola anche la seconda forza del torneo, Dominika Cibulkova. La Cornet affronta con coraggio il match, spinge a tutta con il servizio - come dimostrano i 6 aces e i 10 doppi falli - elevando il livello di gioco nei punti che indirizzano la contesa. 63 75 il punteggio finale.

Cornet - Foto: WTA/Twitter

Sorride, invece, Garbine Muguruza. La spagnola approda al terzo turno dopo due autentiche battaglie, con Stosur e Kasatkina. Con la russa, a un passo dall'eliminazione la fuoriclasse di Caracas. Svetlana Kuznetsova è il banco di prova a livello di quarti. Ne esce, come da previsione, un incontro serrato, che trova la sua evoluzione nelle fasi finali di entrambi i parziali, con la Muguruza brava a chiudere a un possibile ritorno russo. Sul 55 del secondo, la spallata decisiva, alla Kuznetsova e alla partita. Garbine approda in semifinale, con propositi importanti.

A completare il quadro, il successo in tre set di Karolina Pliskova sulla nostra Roberta Vinci.

SINGLES - QUARTERFINALS

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [8] Roberta Vinci (ITA) | 3 - 6 | 6 - 2 | 6 - 2 |

[4] Garbiñe Muguruza (ESP) d [5] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[6] Elina Svitolina (UKR) d [1] Angelique Kerber (GER) | 6 - 4 | 3 - 6 | 6 - 3 |

Alizé Cornet (FRA) d [2] Dominika Cibulkova (SVK) | 6 - 3 | 7 - 5 |