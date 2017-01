WTA Auckland, titolo a Lauren Davis

Lauren Davis conquista il primo titolo WTA in carriera, superando ad Auckland, nell'atto finale, la croata Konjuh. Un torneo perfetto per la Davis, brava a superare all'esordio la Bertens, per poi regolare, in sequenza, Nara, Strycova e Ostapenko (ritiro della lettone nel corso del terzo set, con la tennista americana in vantaggio 4 giochi a 1).

Il dritto incrociato della Konjuh tramonta in corridoio, la Davis può sorridere

"Una sensazione indescrivibile", così la giovane a stelle e strisce commenta, al termine, il successo. Un'ascesa costante, lo scorso anno, la finale a Washington e Quebec City, ora il successo, nel primo impegno di stagione, sui campi neozelandesi. La partita vive di poca storia, 63 61 il punteggio finale. Lauren Davis gestisce da subito la contesa, poggia le sue azioni su uno straordinario servizio, ponendo in scacco una Konjuh ancorata alla riga di fondo. La croata non riesce ad esplodere i consueti colpi, non riesce a ribaltare l'inerzia.

La Davis ottiene molto in battuta - 73% con la prima in campo, ma soprattutto 64% con la seconda - e riesce così a limitare le sparute sortite croate. Due rotture spezzano l'equilibrio nel set d'avvio, con la partita che non riserva poi sorprese nella sua evoluzione. La Konjuh, nel secondo, ottiene il 20% di punti senza l'ausilio della prima, tre quindici nel complesso, una miseria che certifica le difficoltà. Resta comunque, per la 19enne di Ragusa, un cammino di alto profilo, con la semifinale con la Goerges come punto più alto.

Il saluto, via social, della Konjuh