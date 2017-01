WTA Sydney - Avanza Roberta Vinci, bene anche Cibulkova e Konta - Source: Brett Hemmings/Getty Images AsiaPac

Il primo turno, a Sydney, non riserva particolari sorprese. Primi battiti di stagione, le principale protagoniste rifiniscono la condizione in vista dello Slam d'Australia. L'Apia International è certamente il torneo di maggior prestigio della settimana corrente, raccoglie infatti diverse top ten e offre un banco di prova interessante. Roberta Vinci - nona testa di serie dopo le scosse di assestamento del tabellone - supera all'esordio la qualificata Maria Sakkari e conferma le buone impressioni di Brisbane (resa ai quarti di fronte a una Pliskova in stato di grazia).

Insieme alla Vinci, avanzano al secondo turno anche Konta e Cibulkova. Entrambe cancellano un inatteso passo falso. Nei giorni scorsi, sconfitta nella semi di Shenzhen per la britannica - contro la Siniakova - e ai quarti di Brisbane per la slovacca - di fronte alla Cornet, poi finalista. La Konta, a Sydney, domina in due parziali la LL Rodionova, mentre la Cibulkova travolge la teutonica Siegemund, capace di ottime cose lo scorso anno. Solo due giochi nel tabellino tedesco.

Approccio positivo per Caroline Wozniacki. La danese - KO ad Auckland per mano della Goerges - batte in tre parziali la campionessa olimpica, la portoricana Puig. La Wozniacki patisce un passaggio a vuoto nel corso del secondo set, ma si aggiudica per 6 giochi a 4 il parziale decisivo. Sorprende - per proporzioni - l'affermazione della Pavlyuchenkova sulla Stosur - 63 61 - mentre da segnalare è il ritiro della Vesnina di fronte alla Vandeweghe. A partita compromessa - sotto 62 40 - la russa alza bandiera bianca.

SINGLES - FIRST ROUND

[6] Johanna Konta (GBR) d [L] Arina Rodionova (AUS) | 6 - 3 | 6 - 4 |

[Q] Christina Mchale (USA) d [Q] Kateryna Bondarenko (UKR) | 4 - 6 | 7 - 5 | 6 - 2 |

Coco Vandeweghe (USA) d [8] Elena Vesnina (RUS) | 6 - 2 | 4 - 0 | RET

[9] Roberta Vinci (ITA) d [Q] Maria Sakkari (GRE) | 6 - 4 | 6 - 0 |

Barbora Strycova (CZE) d Ekaterina Makarova (RUS) | 6 - 3 | 7 - 5 |

[10] Caroline Wozniacki (DEN) d Monica Puig (PUR) | 6 - 3 | 2 - 6 | 6 - 4

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d Samantha Stosur (AUS) | 6 - 3 | 6 - 1

[3] Dominika Cibulkova (SVK) d Laura Siegemund (GER) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[Q] Ying-Ying Duan (CHN) d [L] Irina Falconi (USA) | 7 - 5 | 3 - 6 | 6 - 0 |