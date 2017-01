Google Plus

WTA Hobart - Fuori la Schiavone, forfait della Errani - Source: Kevin Lee/Getty Images AsiaPac

Nella settimana corrente, doppio appuntamento in salsa australiana. Non si gioca solo a Sydney, il tennis calamita l'attenzione anche a Hobart. Hobart International, due azzurre in tabellone. Poca gloria, perché il comparto italiano incassa, fin dalle prime battute, un doppio schiaffo. Un problema alla coscia costringe la Errani al forfait prima del match con la Ozaki, mentre Francesca Schiavone cede, a sorpresa, contro la qualificata croata Fett.

Per la Errani, dopo un difficile finale di stagione, un avvio ricco di interrogativi, lo stop odierno si abbina infatti alla sconfitta di Brisbane con la McHale. Negativa anche la performance della leonessa milanese, un KO netto, 63 62, con una giocatrice giovane e reduce da tre turni di qualificazione.

In attesa delle principali teste di serie, fragorosa caduta della settima forza di Hobart, Kristina Mladenovic. La tennista francese - nel primo appuntamento del suo 2017 - racimola la miseria di tre giochi con la qualificata Mertens. La svedese Larsson recupera un set a Kr.Pliskova e si impone 61 al terzo, mentre nel derby nipponico l'ultima parola è della Ozaki, brava a reagire, con la Nara, allo 06 iniziale.

Andrea Petkovic supera Nicole Gibbs - partita solo nel primo set, prima dell'allungo tedesco - la Safarova controlla la Golubic, mentre la Flipkens fatica a respingere la WC Fourlis. L'australiana regge l'urto in avvio e trascina il set d'apertura al prolungamento. La Flipkens lo strappa 12 punti a 10, ma anche nel secondo è lotta spalla a spalla, fino al sigillo belga.

SINGLES - FIRST ROUND

[Q] Elise Mertens (BEL) d [7] Kristina Mladenovic (FRA) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[L] Sachia Vickery (USA) d [Q] Teliana Pereira (BRA) | 6 - 3 | 7 - 6 (5) |

Lara Arruabarrena (ESP) d [L] Mandy Minella (LUX) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 3 |

[11] Johanna Larsson (SWE) d Kristyna Pliskova (CZE) | 6 - 7 (5) | 6 - 3 | 6 - 1 |

Kirsten Flipkens (BEL) d [WC] Jaimee Fourlis (AUS) | 7 - 6 (10) | 6 - 4 |

Lucie Safarova (CZE) d Viktorija Golubic (SUI) | 6 - 3 | 6 - 4 |

[Q] Risa Ozaki (JPN) d [L] Kurumi Nara (JPN) | 0 - 6 | 7 - 5 | 6 - 3 |

Andrea Petkovic (GER) d [L] Nicole Gibbs (USA) | 6 - 4 | 6 - 0 |

[L] Veronica Cepede Royg (PAR) d [L] Cindy Burger (NED) | 6 - 0 | 3 - 6 | 6 - 3 |

[Q] Jana Fett (CRO) d [WC] Francesca Schiavone (ITA) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Lesia Tsurenko (UKR) d [L] Sílvia Soler-Espinosa (ESP) | 6 - 2 | 6 - 3 |