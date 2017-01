WTA Sydney/Hobart, il programma: Vinci - Strycova a Sydney

Roberta Vinci - Fonte: @SydneyTennis

Mentre Melbourne accende le luci ed accoglie le qualificazioni, l'Australia si focalizza su altri due poli: Sydney - dove si gioca anche l'ATP - ed Hobart. Tanti nomi altisonanti, soprattutto nella città che ospitò i giochi olimpici nel 2000. Andiamo a spulciare il programma che prenderà vita nella scura notte italiana.

WTA SYDNEY

E' tempo di secondo turno. La Ken Rosewall Arena accoglie la regina del circuito, la teutonica Kerber; opposta alla Kasatkina. Un solo precedente intercorre prima della sfida in programma, vittoria tedesca. Pronostico che pende per la N°1 WTA, chiamata a dare risposte dopo un esordio tutt'altro che idilliaco. Segue un Konta - Gavrilova d'alta quota; in vantaggio la britannica nei pronostici. Due precedenti, spartiti equamente. Match dalle venature interessanti, tutto da seguire.

Nel Court 1, ecco Cibulkova, la quale attende Bouchard. Quattro incontri totali, avanti 3-1 la canadese. Eppure la slovacca è cresciuta a dismisura e vuole dar sfogo al proprio talento. Risponde presente la Radwanska, contrapposta alla McHale. Quattro precedenti, quattro vittorie polacche, ed anche questo match, pende vertiginosamente dalla parte della finalista di Wimbledon 2012. Tripletta sul Court 3: accarezza il cemento la Kuznetsova - numero 9 del ranking, 5 del seeding - contro Pavlyuchenkova. Sonoro 5-1 di Svetlana nei precedenti, la quale non vuole lasciare campo fertile e punta sulla maggiore forma fisica. A seguire, Wozniacki vs Putinseva. Prima di adesso, un solo precedente che premia la tennista kazaka. Pronostico arduo. Chiudono Vandeweghe e Duan, al primo head to head. La statunitense non deve sbagliare, vuole la W. Sul Court 4, ecco la nostra Vinci, la quale sfiderà Strycova. Sette precedenti, 4-3 per Roberta. Match complicato, ma molto equilibrato. Si prospettano tre set, la classe di Rob deve fare la differenza.

Programma

Ken Rosewall Arena

Time RoundR. Match Scores

13:30 - [1] Angelique Kerber (GER) V Daria Kasatkina (RUS)

15:30 - Daria Gavrilova (AUS) V [6] Johanna Konta (GBR)

Show Court 1

Time RoundR. Match Scores

12:00 - [3] Dominika Cibulkova (SVK) V Eugenie Bouchard (CAN)

17:00 - Christina McHale (USA) V [2] Agnieszka Radwanska (POL)

Court 3

Time RoundR. Match Scores

11:00 - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) V [5] Svetlana Kuznetsova (RUS)

13:00 - [10] Caroline Wozniacki (DEN) V Yulia Putintseva (KAZ)

15:00 - Coco Vandeweghe (USA) V Ying-Ying Duan (CHN)

Court 4

Time RoundR. Match Scores

11:00 - Barbora Strycova (CZE) V [9] Roberta Vinci (ITA)

WTA HOBART

Il Centre Courte viene battezzato da Petkovic, la quale incrocerà la racchetta con Cepede Royg. Casella zero sui precedenti, nettamente favorita la tedesca. Segue la sfida tra due under 100: Vickery vs Mertens. Nessun precedente, leggermente favorita la belga. Spazio alla Niculescu, chiamata ad affrontare Flipenks. Si sono già affrontate 5 volte - 3-2 Flipkens - match estremamente difficile da decrifrare. Chiude il programma la sfida tra Fett - colei che ha battuto la nostra Francesca Schiavone - e Cabrera. le due tenniste fanno parte della new generation del tennis mondiale, e vogliono marchiare a fuoco il loro nome ad Hobart. Scintille assicurate, 1-1 nei precedenti.

Programma

Centre Court

Time RoundR. Match Scores

11:00 - Veronica Cepede Royg (PAR) V Andrea Petkovic (GER)

13:00 - Sachia Vickery (USA) V Elise Mertens (BEL)

15:00 - Kirsten Flipkens (BEL) V [3] Monica Niculescu (ROU)

19:00 - Lizette Cabrera (AUS) V Jana Fett (CRO)