WTA Sydney - La corsa della Vinci si ferma al secondo turno, fuori anche Kerber e Cibulkova - Source: Brett Hemmings/Getty Images AsiaPac

A Sydney, notte di sorprese. Cadono, a stretto contatto, la prima e la terza testa di serie, le recenti protagoniste delle Finals di Singapore. Angelique Kerber e Dominika Cibulkova confermano condizione in divenire e incappano nel secondo stop di stagione. La slovacca - fuori a Brisbane per mano della Cornet - cede a una ritrovata Bouchard, presente all'Apia International grazie a una wild card. La teutonica, invece, KO a Brisbane con la Svitolina, capitola di fronte a una coriacea Kasatkina. Corsa spalla a spalla nel set iniziale, poi la russa scappa via e si aggiudica piuttosto nettamente il secondo.

FIRST Top 5 win!



19 year old @DKasatkina knocks out World No.1 Angelique Kerber 7-6(5), 6-2 for a spot in @SydneyTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/RmnpIQSfO2 — WTA (@WTA) 10 gennaio 2017

Poca fortuna anche per la nostra Vinci. Dopo il buon avvio con la Sakkari, la tarantina incappa nell'ostica Strycova e paga una giornata difficile al servizio. Roberta ha poco dalla prima e fatica a reagire alle bordate ceche. I numeri sono impietosi, in due parziali l'azzurra consegna sei volte il servizio. Si crea così una distanza notevole tra le due, la Strycova si impone 62 63. Con il successo odierno, rimette in equilibrio anche la rivalità, quattro affermazioni per parte al momento.

Saluta anche la quinta forza del torneo. Nel derby russo, a prevalere è la Pavlyuchenkova. La Kuznetsova capitola 75 63. Splende Caroline Wozniacki. La danese incanta nel set d'apertura, quando àncora al fondo la Putintseva e la scuote con varietà e talento, poi è brava a contenerne il ritorno, chiudendo 75 il secondo set. Infine, squillo di Johanna Konta. La britannica evita con grande facilità la Gavrilova. 61 63, questo il punteggio conclusivo.

Completa il quadro, la W della qualificata cinese Duan sulla più quotata Vandeweghe.

I risultati

[WC] Eugenie Bouchard (CAN) d [3] Dominika Cibulkova (SVK) | 6 - 4 | 6 - 3 |

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [5] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 7 - 5 | 6 - 3 |

[10] Caroline Wozniacki (DEN) d Yulia Putintseva (KAZ) | 6 - 0 | 7 - 5 |

Barbora Strycova (CZE) d [9] Roberta Vinci (ITA) | 6 - 2 | 6 - 3 |

[Q] Ying-Ying Duan (CHN) d Coco Vandeweghe (USA) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[6] Johanna Konta (GBR) d Daria Gavrilova (AUS) | 6 - 1 | 6 - 3 |

Daria Kasatkina (RUS) d [1] Angelique Kerber (GER) | 7 - 6 (5) | 6 - 2 |