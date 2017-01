WTA Hobart - Vola la Niculescu, nella notte Safarova e Bertens - Source: Mark Metcalfe/Getty Images AsiaPac

Incontri di secondo turno all'Hobart International. Una sola testa di serie in campo. Monica Niculescu - terza forza del torneo - conferma le sensazioni d'avvio con la Jankovic e travolge in due parziali la belga Flipkens. 1h e 10 di tennis, con la romena che cancella le uniche due opportunità di rottura della Flipkens e domina al servizio, sfruttando l'elevata percentuale di prime in campo. 63 62 il punteggio finale.

Si risolve invece, in pochi minuti, l'incontro tra la qualificata Mertens e la LL Vickery. La statunitense annuncia il ritiro dopo un solo gioco. Per la belga, dopo l'affermazione inattesa, specie per proporzioni, con la Mladenovic, un ulteriore passo avanti. Sorride anche la LL paraguaiana Royg. KO nell'ultimo turno di qualificazione con la croata Fett e poi al main draw da lucky loser, trova il secondo sigillo con la Petkovic. La partita si risolve al terzo, con la Royg perfetta nel replicare allo 06 del secondo.

Nella notte, spazio alla prima giocatrice del tabellone, l'olandese Kiki Bertens. Sulla strada della Bertens, positiva al via con la Beck, la Voskoboeva, in fiducia dopo la W con la Parmentier. In apertura di programma, l'incontro tra la Ozaki e la Safarova. La ceca, cenni di ritorno con la Golubic, prova a rispolverare fasti antichi. La svedese Larsson incrocia la racchetta con la Tsurenko, infine, nella sessione serale - non prima delle 9 di mattina in Italia - il match tra Arruabarrena e Rogers. La nativa di Mount Pleasant prova a dar continuità alla vittoria sulla Sevastova, seconda testa di serie a Hobart.

SINGLES - SECOND ROUND

[L] Veronica Cepede Royg (PAR) d Andrea Petkovic (GER) | 6 - 3 | 0 - 6 | 6 - 4 |

[3] Monica Niculescu (ROU) d Kirsten Flipkens (BEL) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[Q] Elise Mertens (BEL) d [L] Sachia Vickery (USA) | 0 - 1 | RET