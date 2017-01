WTA Sydney/Hobart - Programmi

Agnieszka Radwanska - Fonte: @livetennis

Trafico intenso in Australia, Gennaio sarà impegnativo. Continuano le prove generali prima degli Australian Open, primo Slam della stagione. A Sydney ed Hobart, le giocatrici si accingono ad addentrarsi nella fase calda del torneo. Sotto con i quarti, fuori l'artiglieria pesante. Ecco i programmi.

WTA SYDNEY

Le stelle si allineano nella città più popolosa dell'Australia. Sulla Ken Rosewall Arena, spunta un Wozniacki - Strycova ad alte aspettative. La tennista ceca - vincitrice del match contro la nostra Vinci - attende una rimaneggiata Wozniacki. Pronostico che sorride a quest'ultima (4-2), match aperto. A seguire, Pavlyuchenkova sfida Bouchard. Nessun precedente, favorita la russa. Anche se la frizzante canadese sembra aver smaltito le scorie che la attanagliavano. Terzo ed ultimo match tra Radwanska e Duan. Nettamente favorita la N°3 del ranking, la quale ha trionfato anche nell'unico precedente. Nello Show Court 1, incontro vibrante tra la classe 97 Kasatkina - capace di eliminare la N°1 del mondo Kerber - e Konta. Nessun precedente, ci aspettiamo un gran livello di tennis

Programma

Ken Rosewall Arena

12:00 - [10] Caroline Wozniacki (DEN) V Barbora Strycova (CZE)

14:00 - Eugenie Bouchard (CAN) V Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

18:30 - Ying-Ying Duan (CHN) V [2] Agnieszka Radwanska (POL)

Show Court 1

15:30 - Daria Kasatkina (RUS) V [6] Johanna Konta (GBR)

WTA HOBART

Battezza il Centre Court la sfida tra Safarova ed Ozaki. Favorita la ceca, N°62 del mondo. Ferma, stabile a zero la casella dei precedenti. Spazio poi a Bertens e Voskoboeva. Incontro semplice sulla carta per la N°1 del seeding, che parte favorita e desidera continuare il suo cammino. Nessun precedente. Larsson - Tsurenko è il terzo incontro in tabellone; confronto difficile da decifrare e vittoria che può svolazzare da una parte all'altra del campo. Nei precedenti, comanda Larsson 2-1. Stesso discorso per il match tra Arruabarrena e Rogers. Differenza minima di classifica, ci sarà equilibrio. Un unico precedente, vinto dalla spagnola.

Programma

Centre Court

11:00 - Risa Ozaki (JPN) V Lucie Safarova (CZE)

13:00 - [1] Kiki Bertens (NED) V Galina Voskoboeva (KAZ)

15:00 - [11] Johanna Larsson (SWE) V Lesia Tsurenko (UKR)

9:00 - Lara Arruabarrena (ESP) V Shelby Rogers (USA)