WTA Hobart - Ozaki ferma Safarova, avanza la Bertens

Mentre a Sydney il tabellone si allinea a livello di semifinale, con l'uscita di Caroline Wozniacki, a Hobart si completa il secondo turno. In campo la prima testa di serie del tabellone, Kiki Bertens. L'olandese - reduce da un 2016 di alto livello - supera in due parziali Galina Voskoboeva, qualificandosi così per i quarti. La kazaka riesce ad opporre parziale resistenza solo nel secondo parziale, la partita si chiude con il punteggio di 61 64. Ora, per la Bertens, ostacolo belga. Sulla sua strada Elise Mertens.

Esce di scena, invece, l'altra testa di serie impegnata. Johanna Larsson si arrende all'ucraina Tsurenko. Periodico 64. Continua il cammino di Risa Ozaki. Dopo il percorso di qualificazione e il successo all'esordio nel main draw con la connazionale Nara, la Ozaki rimonta un set alla Safarova e si impone 26 63 75. Quarto difficile, ad attenderla la Niculescu, terza forza a Hobart.

Infine, Shelby Rogers travolge la Arruabarrena e conferma l'ottimo primo turno con la Sevastova. Nei quarti sfida proprio la Tsurenko, con cui "vanta" due sconfitte nel 2015 tra Monterrey e Sydney. A completare il tabellone, l'incontro tra Fett e Royg, di nuovo di fronte nel tabellone principale dopo il passaggio in fase di qualificazione, con affermazione croata 64 al terzo.

SINGLES - SECOND ROUND

[Q] Risa Ozaki (JPN) d Lucie Safarova (CZE) | 2 - 6 | 6 - 3 | 7 - 5 |

Lesia Tsurenko (UKR) d [11] Johanna Larsson (SWE) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Shelby Rogers (USA) d Lara Arruabarrena (ESP) | 6 - 2 | 6 - 2 |

[1] Kiki Bertens (NED) d Galina Voskoboeva (KAZ) | 6 - 1 | 6 - 4 |