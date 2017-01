WTA Sydney/Hobart - I programmi

Radwanksa - Fonte: @livetennis

In Australia, Sydney ed Hobart si preparano al tramonto. I due tornei pre Australian Open ​fanno scalo nei quarti di finale - Hobart - e in semifinale, Sydney. Sei match in totale, che partiranno - come consueto - nella notte italiana. Scopriamo come sono suddivisi

WTA SYDNEY

​Le migliori quattro incrociano la racchetta per un pezzettino di gloria, ed una finale che incuterebbe fiducia e speranze per Melbourne. Si parte poco dopo l'alba, alla ken Rosewall Arena, con Strycova - Radwanska. La ceca sta esprimendo un buon tennis durante questa settimana, segnale di estrema concentrazione. Makarova eliminata al primo turno, stesso discorso contro la nostra Vinci prima di estromettere dal torneo Wozniacki; piegata in tre set. Ad attenderla, la furia polacca: spazzate via senza grattacapi McHale e Duan, vuole la finale la N°3 del ranking mondiale. I precedenti parlano chiaro, roboante 6-0 a favore di Aga. Ed anche questo pronostico non scappa alla regola, con un ma che volteggia nel caldo clima australiano. Seconda semifinale tra Konta e Bouchard. La tedesca, n°10 del ranking, sta disputando un torneo senza sbavature. Battute in rapida successione Rodionova e Gavrilova, spegnendo anche l'ardore della giovane Kasatkina. Opposta a lei Genie, la quale sembra tornata ai vecchi fasti. Tennis di nuovo pungente e propositivo, il quale le ha permesso di battersi vittoriosamente contro Zhang, Cibulkova e Pavlyuchenkova. Un solo precedente, che sorride alla N°49 WTA.

Programma

Ken Rosewall Arena

16:00 - Barbora Strycova (CZE) V [2] Agnieszka Radwanska (POL)

20:30 - [6] Johanna Konta (GBR) V Eugenie Bouchard (CAN)

WTA HOBART

Passo indietro rispetto a Sydney. Qui, spazio ai quarti. Tutti i match si giocheranno sul Centre Court. Apre le danze l'incontro tra Bertens e Mertens. Prima sfida sulla carta, favorita la N°22 del ranking che vuole acquisire punti importanti. Scivolano poi sul cemento Fett e Cepede Royg. Parte in vantaggio la paraguaiana, ma la N°340 del mondo è pronta a combattere. Precedenti che incoronano la Cepede Royg. Incrocio pericoloso tra Rogers e Tsurenko. Equilibrio sulla carta, il campo darà il suo verdetto. L'unico precedente sorride alla N°61 WTA. Ultimo quarto tra Niculescu ed Ozaki; la romena ha dalla sua parte il pronostico e dovrebbe spuntarla. Nessun precedente

Programma

Centre Court

11:00 - [1] Kiki Bertens (NED) V Elise Mertens (BEL)

13:00 - Jana Fett (CRO) V Veronica Cepede Royg (PAR)

15:00 - Lesia Tsurenko (UKR) V Shelby Rogers (USA)

19:00 - Risa Ozaki (JPN) V [3] Monica Niculescu (ROU