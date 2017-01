WTA Hobart, inciampa la Bertens. Tsurenko batte Rogers, Niculescu ok - Source: Mark Metcalfe/Getty Images AsiaPac

Kiki Bertens si ferma, a sorpresa, ad Hobart. L'incontro di quarti di finale risulta fatale alla prima testa di serie del torneo. L'olandese cade al cospetto della belga Mertens, tennista proveniente dalle qualificazioni e favorita, nel turno precedente, dal ritiro della Vickery. La Mertens si inserisce, caparbiamente, nelle aperture della Bertens e sfrutta 6 palle break su 7, strappando con continuità la battuta alla rivale. Non basta un'evidente crescita alla Bertens nel secondo set, dal 55 è monologo belga.

L'unica testa di serie in corsa resta quindi Monica Niculescu. La romena fronteggia la nipponica Ozaki e conquista il set d'apertura per 6 giochi a 4. La partita sembra senza storia, quando la Niculescu prende - in rapida successione - due break di vantaggio nel corso del secondo. Sul 40, allenta però la tensione, e la Ozaki tenta un colpo di coda. Si riavvicina, ma trova porta sbarrata al dunque. 64 per la seconda volta, Niculescu in semifinale.

Prosegue il cammino della croata Fett. 20 anni, primi battiti nel circuito che conta. Sei successi qui a Hobart. Tre turni di quali, apertura nel main draw con la nostra Schiavone, nella notte la conferma con la paraguaiana Royg, già sconfitta nel turno di accesso al tabellone principale. 61 64, ora l'interessante confronto con la Mertens. A completare il quadro, la sfida più equilibrata, quella tra Tsurenko e Rogers. L'ucraina cede il primo parziale - 64 - poi risale la corrente e chiude dopo oltre due ore e venti di gioco 64 63.

SINGLES - QUARTERFINALS

[Q] Jana Fett (CRO) d [L] Veronica Cepede Royg (PAR) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[3] Monica Niculescu (ROU) d [Q] Risa Ozaki (JPN) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[Q] Elise Mertens (BEL) d [1] Kiki Bertens (NED) | 6 - 2 | 7 - 5 |

Lesia Tsurenko (UKR) d Shelby Rogers (USA) | 4 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 |