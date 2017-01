Australian Open 2017, tabellone femminile: Vinci dal lato di Kerber, quanti ostacoli per Serena!

La notte appena trascorsa ha visto la composizione del tabellone dell'edizione 2017 degli Australian Open anche per quanto riguarda le donne. Il primo grande evento della nuova stagione di tennis che metterà di fronte le migliori giocatrici al mondo, per dare la caccia al primo titolo del Grand Slam di quest'anno, come di consueto ormai da diversi anni.

E si è trattato del primo main draw da numero 1 del seeding in un evento del Grand Slam per Angelique Kerber, la quale non avrà un debutto facile: la tennista tedesca debutterà in quel di Melbourne contro l'ucraina Lesia Tsurenko, non il più facile degli esordi per una testa di serie numero 1. La parte di tabellone che vede protagonista l'atleta di Brema, che dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa, ha come principale insidia la nostra Roberta Vinci, la quale potrebbe affrontare la Kerber solo agli ottavi di finale. Anche per la tarantina un debutto complicato, contro l'americana Coco Vandeweghe, ed un eventuale secondo turno contro la vincente del match tra Pauline Parmentier e Misaki Doi. Ma attenzione anche ad un'autentica mina vagante come Eugenie Bouchard, mentre un eventuale quarto di finale potrebbe opporre la Kerber a Garbine Muguruza.

Andiamo dall'altra parte del tabellone, quella in cui è presente Serena Williams. Cammino ricco di insidie e difficoltà quello della tennista americana, la quale dovrà affrontare subito un debutto difficile contro Belinda Bencic, giocatrice che sta provando a rientrare nella zona di ranking che più le compete, ovvero la Top 15. Non mancano le rivali di caratura nella parte di tabellone della ex numero 1 al mondo: tra queste Timea Babos, Barbora Strycova e Caroline Garcia tra le prime che potrebbero finire nel mirino della sorella di Venus, mentre un eventuale ottavo di finale contro Dominika Cibulkova o Johanna Konta sarebbe già una prova molto tosta per Serena. Infine, attenzione all'eventuale accoppiamento ai quarti di finale, con la vincitrice di 22 titoli del Grand Slam che dovrebbe trovare sulla sua strada una tra Karolina Pliskova e - più probabilmente - Agnieszka Radwanska.

Capitolo italiane. Abbiamo già parlato del cammino ricco di insidie che si prevede per Roberta Vinci, finita nello spicchio di tabellone occupato dalla campionessa in carica Kerber, passiamo a Francesca Schiavone. L'ultimo Australian Open della carriera della Leonessa si aprirà con la sfida contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, quindi con una sfida insidiosa in quanto chi arriva dal tabellone "cadetto" è già molto caldo e pronto ad affrontare una sfida di main draw. Impegno proibitivo per Camila Giorgi, la quale è stata accoppiata con la svizzera Timea Bacsinszky, numero 12 del seeding: tuttavia, la marchigiana ha iniziato in maniera positiva la stagione, pertanto le sue buone condizioni lasciano presagire una partita quantomeno equilibrata. Nell'ultimo spicchio di tabellone le altre due italiane in corsa, Karin Knapp e Sara Errani. Primo turno con la sfida contro Su-Wei Hsieh per la giocatrice di Brunico, che in caso di vittoria potrebbe vedersela già con la Cibulkova. La bolognese figura nella fila più in giù e giocherà contro un'altra orientale, la giapponese Risa Ozaki: sicuramente ci sarà una russa al secondo turno, con il derby tra Alexandrova e Makarova.

Eventuali accoppiamenti agli ottavi di finale:

Kerber (1) - Vinci (15)/Bouchard

Suarez Navarro (10) - Muguruza (7)

Halep (4) - V.Williams (13)/Bertens (19)

Svitolina (11) - Kuznetsova (8)/Jankovic

Kar.Pliskova (5) - Bacsinszky (12)

Vesnina (14)/Stosur (18) - A.Radwanska (3)

Cibulkova (6) - Konta (9)/Wozniacki (17)

B.Strycova (16)/Garcia (21) - S.Williams (2)