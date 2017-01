Australian Open, Day 5, torneo femminile - il programma

Kerber - Fonte: ausopen.com

Il venerdì australiano significa terzo turno. Scendono in campo anche le donne. Tre upset importanti hanno finora colpito il circiuto femminile: Halep al primo turno mentre al 2T è stata l'ora di Radwanska e Suarez Navarro, battute rispettivamente da Lulic Baroni e Cirstea. Domani scocca l'ora della Kerber, con lei Muguruza e Kuznetsova su tutte. Svitolina - Pavlyuchenkova da prima pagina, V.Williams alla corte di Duan.

La Rod Laver Arena ​inaugura il ventaglio di match con l'incotro tra Bouchard e Vandeweghe. La canadese sembra tornata quella tennista che deliziava le folle, ed ha inanellato una serie di prestazioni sublimi. Non sarà facile per la N°35 WTA, sotto 1-0 nei precedenti. La reginetta del circuito - Angelique Kerber - si contenderà il turno con Kr.Pliskova, sorella della più quotata Karolina. Pronostico a tinte tedesche, nessun precedente. Il programma serale propone la sfida tra Barthel e Barty, due tenniste in grado di estromettere nomi ben più quotati. Casella dei precedenti inchiodata sullo zero, incontro aperto a qualsiasi risultato.

La Margaret Court propone l'incontro di lusso tra Elina Svitolina e Pavlyuchenkova. L'ucraina parte con un pizzico di vantaggio, la N°27 rivendica le due vittorie sui tre incontri precedenti. Nel primo mattino, V.Williams attende la Duan. L'americana - 17 nella classifica mondiale - assorbe i favori del pronostico, quello di domani sarà il primo incontro. Programma serale impreziosito da Garbine Muguruza, opposta alla N°32 del seeding Sevastova. Pronostico che parla iberico, anche se la Muguruza potrebbe incappare in qualche difficoltà sul cemento. Una vittoria a testa nei precedenti.

Hisense Arena presidiata da Svetlana Kuznetsova​, la quale trova sul proprio cammino Jelena Jankovic. Match intrigante, dalle mille sfaccettature. Le due si conoscono bene, ben 14 scontri totali (8-6 Jankovic).

Lo Show Court 3 ​ospita il match tra Cirstea e Riske. La romena - giustiziera della Suarez Navarro - cerca un'ulteriore vittoria di prestigio. La N°42 - però - è pronta alla battaglia

Il programma completo