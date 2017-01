Tennis, Ranking WTA:  Williams torna regina

Williams posa con il trofeo - Fonte: Ben Solomon/Tennis Australia

Il 1981 è un anno prolifico per il tennis, oggi come non mai. Serena Williams e Roger Federer fanno loro l'Australian Open alla veneranda età di 35 anni entrambi, prossimi alle 36 candeline. Talento, forza, intelligenza, questa è stata Serena. E con un ruggito dei suoi ha riconquistato ciò che le spetta, ovvero la vetta. N°1, 23° Slam, paradiso, gloria. Andiamo a scoprire i movimenti in top 10.

TOP TEN

​Come anticipato in precedenza, S.Williams acciuffa la prima piazza grazie alla vittoria finale a Melbourne. Approfitta così dell'eliminazione della Kerber al 4T, caduta per mano della Vandeweghe. Adesso sono 665 i punti di distacco. Saltello di due posizioni per la Pliskova, ora N°3. La ceca ha svolto un torneo discreto, timbrando il cartellino per i quarti, ma non superando l'esame semifinale. Devastante Lucic-Baroni. Guadagna una posizione la Cibulkova, preceduta dalla Radwanska, a picco dopo l'eliminazione avvenuta al 2T. Registra un +2 la Kuznetsova, ecco l'ottava posizione. Perdono una casella Keys e Konta, quest'ultima eliminata al 4T dalla futura vincitrice. Appena fuori dalla top ten c'è Venus, finalista. La Williams è la nuova N°11 del mondo, +6 rispetto alla settimana scorsa. Balzo rilevante della Vandeweghe, da N°35 a N°20 WTA.

ITALIANE

Vinci perde lungo il cammino due posizioni, ed esce dalla top 20. Pesa la sconfitta al 1T contro la Vandeweghe. Recupera sei posizioni Errani (53 --> 48), importante aver passato il 1T a Melbourne. Stabile al 47° posto la Giorgi, reduce dalla sconfitta all'esordio sul cemento oceanico. La maceratese è stata appena squalificata per aver rifiutato l'impegno di Fed Cup. Non potrà rapportarsi con la FIT (Federazione Italiana Tennis) per nove mesi; inoltre dovrà pagare una multa di 30.000 mila euro. Schiavone chiude il treno delle top 100. Per quanto rigurda la classifica over 100, rimane alla postazione 144 la Knapp

