WTA Doha, doppio impegno per la Giorgi - Source: Elsa/Getty Images North America

Si chiude quest'oggi - a Doha - il percorso di qualificazione. Dopo la pioggia di ieri, spazio alle ultime battute, con diverse giocatrici a caccia del tabellone principale. Camila Giorgi deve affrontare un discreto tour de force. Lo stop a un passo dalla chiusura, ora il ritorno in campo, ricco di insidie. La Giorgi conduce, nel terzo set, 50 sulla Beck. Il match è in programma alle 12.30 - ora italiana - la maceratese deve chiudere rapidamente, per poi ritrovare concentrazione e tennis per sfidare, al 3° turno, la forte Lauren Davis sul campo n.1. Il bilancio, con l'americana, non è favorevole per la Giorgi, KO lo scorso anno a Washington. Aldilà della prematura uscita a Melbourne, per mano della Crawford, ottimo avvio di stagione per la Davis, reduce dal titolo ad Auckland, al termine di una perfetta finale con la Konjuh.

Ad aprire la giornata, sul centrale, Brengle e Zheng, mentre la seconda testa di serie delle qualificazioni, l'esperta Jankovic, attende la Pironkova. A seguire, due incontri di primo turno, tuffo quindi nel main draw, con Sevastova - Stosur e Zhang - Babos.

Alexandrova e Larsson devono invece portare a compimento il loro match. 41 per la svedese nel terzo, con la McHale spettatrice interessata.

In attesa le big. A Doha, cast di lusso, con Angelique Kerber e Agnieszka Radwanska a guidare la parte alta, Cibulkova e Pliskova, senza dimenticare Muguruza, a presidiare la parte bassa. Un'azzurra già presente nel tabellone principale. Roberta Vinci gioca all'esordio con una tennista proveniente dalle qualificazioni, alla seconda tornata probabile incrocio con la Vesnina. Eventuale quarto con Radwanska o Wozniacki.

Il programma (Italia -2 ore)

CENTRE COURT

15:30 - MADISON BRENGLE (USA) V SAISAI ZHENG (CHN)

17:30 - [2] JELENA JANKOVIC (SRB) V [8] TSVETANA PIRONKOVA (BUL)

19:30 - ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V SAMANTHA STOSUR (AUS)

20:00 - SHUAI ZHANG (CHN) V TIMEA BABOS (HUN)

COURT 1

15:30 - [3] LAUREN DAVIS (USA) V ()

17:30 - ANNA-LENA GROENEFELD / KVETA PESCHKE (GER / CZE) V FATMA AL NABHANI / MURBAKA AL NAEMI (OMA / QAT)

COURT 2

14:30 - EKATERINA ALEXANDROVA (RUS) V [6] JOHANNA LARSSON (SWE)

15:30 - [1] CHRISTINA MCHALE (USA) V ()

18:00 - [3] ANDREA HLAVACKOVA / SHUAI PENG (CZE / CHN) V HAO-CHING CHAN / CHRISTINA MCHALE (TPE / USA)

COURT 3

14:30 - CAMILA GIORGI (ITA) V [7] ANNIKA BECK (GER)