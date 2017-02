WTA Doha - Giorgi si ritira, oggi tocca alla Vinci - Source: Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac

Pioggia battente a Doha. Gli organizzatori ridisegnano il programma, si gioca ad oltranza, in attesa di tempi migliori. Sofferenza azzurra, Camila Giorgi chiude la pratica Beck, ma nel successivo impegno, con Lauren Davis, si arrende, per un problema fisico, nel corso del secondo parziale. Approdano così al tabellone principale, oltre alla citata Davis, anche McHale - 76 64 alla Larsson - Jankovic - vittoria in tre sulla Pironkova - e Brengle.

Nella giornata odierna, l'avvento di diverse teste di serie. Roberta Vinci gioca sul campo n.1 - il via alle 12 ora italiana - e affronta Lauren Davis, occasione di riscatto quindi per il tennis tricolore. Nessun precedente tra le due, giorni di allenamento proficui per Roberta, non al meglio, dopo il "no" alla Fed Cup. L'ultima apparizione a San Pietroburgo, sconfitta ai quarti con la Mladenovic.

Il campo centrale accoglie invece Wozniacki e Muguruza. La danese sfida - per la seconda volta in carriera - la Bertens. Dopo il terzo turno a Melbourne, stacco di qualche settimana per recuperare brillantezza fisica e mentale, ora la Wozniacki punta in alto. Per la Bertens, di contro, opaca recita a San Pietroburgo. Out al primo turno con la Beck. La Muguruza attende invece la turca Buyukakcay.

Apre il confronto fra Jankovic e Pavlyuchenkova. Tre partite di qualificazione per raggiungere il main draw, ora, per la serba, ostacolo probante. La Pavlyuchenkova conduce 5-2 la rivalità, lo scorso anno, a Mosca, comodo 61 64.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

Samantha Stosur (AUS) d Anastasija Sevastova (LAT) | 7 - 5 | 6 - 4 |

SINGLES - QUALIFYING - SECOND ROUND

[6] Johanna Larsson (SWE) d Ekaterina Alexandrova (RUS) | 6 - 2 | 3 - 6 | 6 - 2 |

Camila Giorgi (ITA) d [7] Annika Beck (GER) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 3 |

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

[1] Christina Mchale (USA) d [6] Johanna Larsson (SWE) | 7 - 6 (4) | 6 - 4 |

[2] [WC] Jelena Jankovic (SRB) d [8] Tsvetana Pironkova (BUL) | 6 - 1 | 6 - 7 (6) | 6 - 4 |

[3] Lauren Davis (USA) d Camila Giorgi (ITA) | 5 - 7 | 5 - 2 | RET

Madison Brengle (USA) d Saisai Zheng (CHN) | 6 - 2 | 6 - 1 |

Programma (Italia -2)

CENTRE COURT

14:00 - JELENA JANKOVIC (SRB) V ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)

16:00 - CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V KIKI BERTENS (NED)

18:00 - [5] GARBIÑE MUGURUZA (ESP) V CAGLA BUYUKAKCAY (TUR)

20:00 - [8] BARBORA STRYCOVA (CZE) V FATMA AL NABHANI (OMA)

20:00 - LAURA SIEGEMUND (GER) V MONICA PUIG (PUR)

COURT 1

14:00 - ROBERTA VINCI (ITA) V LAUREN DAVIS (USA)

16:00 - MADISON BRENGLE (USA) V CAROLINE GARCIA (FRA)

18:00 - YULIA PUTINTSEVA (KAZ) V [7] TIMEA BACSINSZKY (SUI)

COURT 2

14:00 - IRINA-CAMELIA BEGU (ROU) V DARIA KASATKINA (RUS)

16:00 - CHRISTINA MCHALE (USA) V [6] ELENA VESNINA (RUS)

18:00 - SHUAI ZHANG (CHN) V TIMEA BABOS (HUN)