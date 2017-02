WTA Doha - Kerber attende Kasatkina, fari su Wozniacki - Radwanska

Foto: WTA

Il maltempo complica il regolare svolgimento del programma, a Doha si procede a strappi, tra partite ed interruzioni. L'avventura di Roberta Vinci si chiude al primo turno. Non basta la pioggia per ravvivare l'azzurra. Nel secondo parziale, Vinci e Davis proseguono spalla a spalla per alcuni giochi, prima dell'allungo decisivo dell'americana, perfetta, dal 33, ad infilare una serie di giochi utili a conquistare il pass per la fermata successiva. Garbine Muguruza, invece, regola la wild card Buyukakcay in due set, ma cede poi nell'impegno successivo a Shuai Zhang. 75 al terzo per la cinese. Avanza la Cibulkova. La slovacca fiacca la resistenza della Pavlyuchenkova e si impone 62 nel parziale decisivo. Alterne fortune per la Putintseva. Prima sfrutta il ritiro della Bacsinszky al termine del set d'avvio, poi deve alzare bandiera bianca, per un problema fisico, con la portoricana Puig.

Entra oggi nel torneo la prima testa di serie. Occasione di rivincita per Angelique Kerber. La tedesca gioca con la Kasatkina, in un remake del match di Sydney. La russa approda alla partita dopo l'affermazione con la Begu e ha la giusta tempra per mettere in difficoltà la fuoriclasse di Germania. Fiore all'occhiello del programma è il confronto tra Radwanska e Wozniacki, il n.16 tra le due, con la danese in vantaggio 9-6. Nel 2016, tre fermate, due vittorie di stampo polacco, a Wuhan e Beijing. Nella semifinale di Tokyo soddisfazione per la Wozniacki. Esiste anche un precedente qui a Doha, nel 2013. 63 75 per la nativa di Cracovia. Chi vince tra Radwanska e Wozniacki, trova poi Davis o Vesnina (75 Davis primo set), mentre chi si impone tra Kerber e Kasatkina raggiunge la Puig.

Infine, Ka.Pliskova. La ceca scende sul rettangolo di Doha con la Garcia. 2-1 per la transalpina al momento, lo scorso anno sigillo in Fed Cup. Per la Pliskova, primo impegno in Qatar, la Garcia è di contro alla seconda partita, dopo la W con la Brengle. Ad attendere una delle due tenniste, la sorpresa Shuai Zhang.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[3] Dominika Cibulkova (SVK) d Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 7 - 5 | 2 - 6 | 6 - 2 |

Shuai Zhang (CHN) d [5] Garbiñe Muguruza (ESP) | 7 - 6 (3) | 3 - 6 | 7 - 5 |

Monica Puig (PUR) d Yulia Putintseva (KAZ) | 6 - 2 | 4 - 6 | 2 - 1 | RET

SINGLES - FIRST ROUND

Daria Kasatkina (RUS) d Irina-Camelia Begu (ROU) | 3 - 6 | 6 - 1 | 7 - 5 |

Yulia Putintseva (KAZ) d [7] Timea Bacsinszky (SUI) | 6 - 1 | 0 - 0 | RET

Monica Puig (PUR) d Laura Siegemund (GER) | 6 - 0 | 6 - 1 |

Caroline Garcia (FRA) d [Q] Madison Brengle (USA) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 3 |

[5] Garbiñe Muguruza (ESP) d [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[8] Barbora Strycova (CZE) d [WC] Fatma Al Nabhani (OMA) | 6 - 3 | 6 - 0 |

[6] Elena Vesnina (RUS) d [Q] Christina Mchale (USA) | 5 - 7 | 6 - 3 | 7 - 6 (7) |

[Q] Lauren Davis (USA) d Roberta Vinci (ITA) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Caroline Wozniacki (DEN) d Kiki Bertens (NED) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Shuai Zhang (CHN) d Timea Babos (HUN) | 7 - 6 (3) | 6 - 3 |

Programma

CENTRE COURT

11:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V DARIA KASATKINA (RUS)

13:00 - [4] AGNIESZKA RADWANSKA (POL) V CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

15:30 - () V [3] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK)

17:30 - () V MONICA PUIG (PUR)

19:30 - () V ()

21:30 - SHUAI ZHANG (CHN) V ()

COURT 1

11:00 - [8] BARBORA STRYCOVA (CZE) V SAMANTHA STOSUR (AUS)

15:30 - ANNA-LENA GROENEFELD / KVETA PESCHKE (GER / CZE) V [4] ABIGAIL SPEARS / KATARINA SREBOTNIK (USA / SLO)

17:30 - [1] YUNG-JAN CHAN / MARTINA HINGIS (TPE / SUI) V ANDREJA KLEPAC / MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ (SLO / ESP)

COURT 2

11:00 - LAUREN DAVIS (USA) V [6] ELENA VESNINA (RUS)

13:00 - TIMEA BABOS / DARIA KASATKINA (HUN / RUS) V OLGA SAVCHUK / YAROSLAVA SHVEDOVA (UKR / KAZ)

13:00 - RAQUEL ATAWO / YIFAN XU (USA / CHN) V [2] SANIA MIRZA / BARBORA STRYCOVA (IND / CZE)

16:00 - [3] ANDREA HLAVACKOVA / SHUAI PENG (CZE / CHN) V ( / )

COURT 3

11:00 - CAROLINE GARCIA (FRA) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

13:00 - KATERYNA BONDARENKO / ELENA VESNINA (UKR / RUS) V GABRIELA DABROWSKI / DARIJA JURAK (CAN / CRO)

16:00 - ( / ) V ( / )