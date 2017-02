WTA Doha - Wozniacki piega Radwanska, fuori la Kerber. Il programma odierno - Source: Clive Brunskill/Getty Images AsiaPac

Rivoluzione in Qatar. A Doha, il circuito femminile si conferma instabile. Angelique Kerber non trova, in questo scorcio di 2017, continuità ed incappa in un'altra, pesante sconfitta. Per la seconda volta in stagione, cede alla Kasatkina ed abbandona così prematuramente il torneo. L'uscita della prima testa di serie non è l'unica novità di rilievo, saluta infatti anche Agnieszka Radwanska, al termine di un match, come da previsione, di alta qualità con Caroline Wozniacki. La danese si impone 75 63. La certezza, in questo momento, è Ka.Pliskova. La ceca ribadisce il suo status con la Garcia ed approda al terzo turno. Già in semifinale, invece, Dominika Cibulkova. Lotta di braccio con la Stosur, 75 64 il finale.

Per recuperare le difficoltà dei giorni precedenti - pioggia protagonista - programma fitto anche oggi. Sul Centrale, la Kasatkina, reduce dall'impresa con la Kerber, incrocia la campionessa olimpica Puig - lo scorso anno, a Indian Wells, 76 al terzo Puig - mentre sull'uno Caroline Wozniacki trova Lauren Davis. La danese parte in vantaggio, ma l'americana ha alle spalle un ottimo percorso. Due vittorie in fase di qualificazione, poi lo scalpo Vinci e al secondo turno il successo con la Vesnina, convincente. Le due vincitrici si ritrovano poi, qualche ora dopo, in semifinale.

Karolina Pliskova - principale candidata al titolo - gioca con Shuai Zhang. La cinese - fatale alla Muguruza - ha record negativo con la fortissima Pliskova (0-3), ma con niente da perdere può provare il colpaccio. All'orizzonte, per Karolina, un doppio esame. Battere la Zhang per poi raggiungere la Cibulkova e giocarsi così l'accesso in finale.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

Caroline Wozniacki (DEN) d [4] Agnieszka Radwanska (POL) | 7 - 5 | 6 - 3 |

[Q] Lauren Davis (USA) d [6] Elena Vesnina (RUS) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[2] Karolina Pliskova (CZE) d Caroline Garcia (FRA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

Daria Kasatkina (RUS) d [1] Angelique Kerber (GER) | 6 - 4 | 0 - 6 | 6 - 4

SINGLES - QUARTERFINALS

[3] Dominika Cibulkova (SVK) d Samantha Stosur (AUS) | 7 - 5 | 6 - 4 |

Programma

CENTRE COURT

12:00 - DARIA KASATKINA (RUS) V MONICA PUIG (PUR)

14:00 - SHUAI ZHANG (CHN) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

16:30 - () V ()

18:30 - [3] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK) V ()

COURT 1

13:00 - CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V LAUREN DAVIS (USA)