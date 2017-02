WTA Doha, la finale è Wozniacki - Ka.Pliskova

Giornata ricca di impegni ieri in Qatar. Sul veloce di Doha si esaltano Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova. A destare impressione è soprattutto l'incedere della ceca. La Pliskova recupera l'incontro di quarti con la Zhang e si impone agevolmente 62 60 - per la cinese comunque un ottimo torneo, con l'affermazione sulla Muguruza a nobilitare il percorso - poi rientra in campo per sfidare la Cibulkova. Partita di altro spessore, la Pliskova strappa il parziale d'apertura al tramonto, ma soffre poi sul ritorno slovacco. Al terzo è 64 per la ragazza di Louny. La Wozniacki passeggia invece senza alcuna difficoltà. Prima stordisce la Davis - parziale equilibrio solo nel primo set - poi concede non più tre giochi alla campionessa olimpica Puig.

Foto: WTA

Wozniacki e Pliskova si affrontano quindi quest'oggi con il titolo in palio. Si tratta del quarto confronto tra le due, con la Wozniacki in vantaggio per 3-0. Percorso immacolato, ma fuorviante. L'ultima sfida tra le due risale infatti al torneo di Istanbul del 2014. Un'altra Wozniacki, un'altra Pliskova. La ceca parte oggi con i favori del pronostico, ma la finale si annuncia interessante. In stagione, rendimento alterno per la danese, qualche passo falso di troppo. Ad Auckland e Sydney, due eliminazioni, inattese, ai quarti. A Melbourne, stop al terzo turno, di fronte alla Konta. La Pliskova vanta già il titolo di Brisbane - W ai quarti sulla Vinci e in finale sulla Cornet - mentre deve cancellare lo scivolone nel primo Slam di stagione, KO con la sorpresa Lucic.

Risultati

SINGLES - SEMIFINALS

Caroline Wozniacki (DEN) d Monica Puig (PUR) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[2] Karolina Pliskova (CZE) d [3] Dominika Cibulkova (SVK) | 6 - 4 | 4 - 6 | 6 - 3 |

SINGLES - QUARTERFINALS

Caroline Wozniacki (DEN) d [Q] Lauren Davis (USA) | 7 - 5 | 6 - 1 |Monica Puig (PUR) d Daria Kasatkina (RUS) | 4 - 6 | 7 - 5 | 6 - 4 |

[2] Karolina Pliskova (CZE) d Shuai Zhang (CHN) | 6 - 2 | 6 - 0 |

Programma (16 ora italiana)

18:00-CAROLINE WOZNIACKI (DEN)V[2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)