ATP - Si gioca a Marsiglia, Delray Beach e Rio, il programma

Tre tornei anche in questa settimana ATP. Si gioca sul veloce a Marsiglia e Delray Beach, mentre in Sudamerica, dopo la tappa a Buenos Aires, spazio a Rio, ancora sulla terra battuta. Nishikori, alterno in Argentina, KO in finale con un grande Dolgopolov, medita vendetta ed debutta al Rio Open con il padrone di casa Bellucci. Presente al via anche il citato Dolgopolov, intrigante il primo turno con Ferrer, mentre Thiem guida la parte bassa. Spicchio d'Italia, perché Lorenzi - testa di serie n.7 - attende il temibile Delbonis. In attesa dei grandi nomi, oggi alcuni incontri di primo turno, con Cecchinato all'esame Kicker. Entrambi provengono dalle qualificazioni, bravo l'azzurro a regolare prima il connazionale Giannessi e poi, in un match senza storia, Taro Daniel.

A Marsiglia, ultimi colpi di qualificazione e "assaggi" di tabellone principale. Monfils è la prima testa di serie e gode, come Pouille, Tsonga e Kyrgios, di un bye d'esordio. Quest'oggi, Gilles Simon affronta il russo Khachanov, mentre sull'uno Thomas Fabbiano gioca con Sergiy Stakhovsky. Match difficile, chi vince conquista il main draw.

A Delray, spazio ai bombardieri. Raonic, Karlovic, la wild card Querrey. Servizio e potenza per il 250 americano. Cinque partite a livello di singolare nel programma odierno. Querrey incrocia la racchetta con Sela. Successo a stelle e strisce lo scorso anno ad Acapulco, ma il bilancio tra i due è in perfetto equilibrio, 2-2. Fritz pesca il qualificato Santillan, mentre Mannarino deve fronteggiare Edmund.

Marsiglia

COURT CENTRAL 12:00 PM

Q-F (2) Andrey Rublev VS Albert Montanes

Q-F (4) Norbert Gombos VS (6) Vincent Millot

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD (WC) Stefanos Tsitsipas VS Mikhail Youzhny

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (7) Gilles Simon VS Karen Khachanov

COURT 1 12:00 PM

Q-F (1) Sergiy Stakhovsky VS (5) Thomas Fabbiano

Q-F (3) Evgeny Donskoy VS (7) Lukas Rosol

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD Andrey Kuznetsov VS Malek Jaziri

Delray Beach

NOT BEFORE 12:30 PM

1ST RD (4) WC Sam Querrey VS Dudi Sela

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD (WC) Bjorn Fratangelo VS Yen-Hsun Lu

NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD Taylor Fritz VS (Q) Akira Santillan

COURT 1 FOLLOWED BY

1ST RD Adrian Mannarino VS (8) Kyle Edmund

1ST RD Yoshihito Nishioka VS (Q) Kimmer Coppejans

Rio

QUADRA CENTRAL 4:30 PM

1ST RD (WC) Casper Ruud VS Rogerio Dutra Silva

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (Q) Arthur De Greef VS (3) Pablo Cuevas

1ST RD (Q) Roberto Carballes Baena VS (8) Joao Sousa

QUADRA 1 4:30 PM

1ST RD Facundo Bagnis VS Dusan Lajovic

1ST RD Diego Schwartzman VS Renzo Olivo

1ST RD (PR) Simone Bolelli Fabio Fognini VS Julio Peralta Horacio Zeballos

QUADRA 2 7:00 PM

1ST RD (Q) Nicolas Kicker VS (Q) Marco Cecchinato