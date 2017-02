WTA Dubai, il programma di martedì - Source: Tom Dulat/Getty Images Europe)

Giornata di secondo turno a Dubai. Le prime cinque teste di serie scendono in campo e il programma si presenta particolarmente interessante. Dominika Cibulkova affronta, nel primo match sul Centrale, Ekaterina Markova, reduce dal successo su Lin Zhu. I precedenti sorridono alla slovacca, avanti 3-1, ma in stagione la Makarova vanta la vittoria a Melbourne. 63 al terzo per la russa nel primo slam di stagione.

Agnieszka Radwanska - quarta forza del torneo, fuori a Doha con la Wozniacki - trova la belga Elise Mertens. Primo incrocio tra le due. Importante anche l'impegno di Garbine Muguruza. Stagione alterna, la scorsa, per la spagnola, nell'annata corrente buoni risultati, ma nessun acuto. Semifinale a Brisbane, quarti a Melbourne, secondo turno a Doha. A Dubai, Kateryna Bondarenko sulla strada della Muguruza.

La sfida più interessante oppone Mladenovic e Ka.Pliskova. La transalpina - titolo a San Pietroburgo sulla Putintseva - prova a fermare la marcia inarrestabile della ceca, perfetta a Doha, in finale, con la Wozniacki. Tre precedenti tra le due, l'ultimo nel 2016 in Fed Cup, battaglia di nervi, assolo Pliskova 16-14 al terzo.

Ostacolo teutonico, invece, per Angelique Kerber. La prima testa di serie affronta la connazionale Barthel. Bilancio in equilibrio - 2-2 - ma le due non giocano una contro l'altra dal 2013. Kerber ovviamente favorita, in cerca di risposte. Completa il pacchetto del campo principale, la partita tra Saisai Zheng ed Elina Svitolina.

Sull'uno, dopo Puig - Garcia e Stosur - Konjuh, tocca a Caroline Wozniacki. La danese, attenta a limitare la Kasatkina, "pesca" la Golubic. Successo in rimonta sulla Buyukakcay, difficile la svizzera possa impensierire una Wozniacki in ottima forma.

Programma

CENTRE COURT

11:00 - [3] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK) V EKATERINA MAKAROVA (RUS)

13:00 - ELISE MERTENS (BEL) V [4] AGNIESZKA RADWANSKA (POL)

15:00 - [5] GARBIÑE MUGURUZA (ESP) V KATERYNA BONDARENKO (UKR)

17:00 - KRISTINA MLADENOVIC (FRA) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

19:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V MONA BARTHEL (GER)

21:00 - SAISAI ZHENG (CHN) V [7] ELINA SVITOLINA (UKR)

COURT 1

12:00 - MONICA PUIG (PUR) V [15] CAROLINE GARCIA (FRA)

14:00 - [12] SAMANTHA STOSUR (AUS) V ANA KONJUH (CRO)

16:00 - VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) V [10] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

18:00 - [9] BARBORA STRYCOVA (CZE) V SHUAI PENG (CHN)

COURT 2

12:00 - CATHERINE BELLIS (USA) V LAURA SIEGEMUND (GER)

14:00 - LAUREN DAVIS (USA) V KRISTYNA PLISKOVA (CZE)

16:00 - ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V ALISON RISKE (USA)

COURT 3

12:00 - MISAKI DOI (JPN) V [8] ELENA VESNINA (RUS)

14:00 - ONS JABEUR (TUN) V QIANG WANG (CHN)

16:00 - CHRISTINA MCHALE (USA) V NAOMI OSAKA (JPN)