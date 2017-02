Google Plus

WTA Dubai: in campo Kerber, Radwanska e Wozniacki

Diverse sorprese, a Dubai, nella giornata di ieri. Ka.Pliskova - la giocatrice più in forma del circus - paga un calo naturale e cede alla Mladenovic nel primo impegno del torneo. L'uscita della ceca apre a più soluzioni e si abbina al ritiro forzato della Muguruza, costretta ad alzare bandiera bianca dopo una manciata di giochi. Ottiene, invece, una vittoria importante la Kerber. Dopo l'avvio in chiaroscuro, supera la connazionale Barthel e attende oggi la Puig. Tennista di ottima tempra, la portoricana vanta, con la Kerber, un dolce ricordo olimpico. Può infilarsi nelle incertezze della n.1, ancora non al meglio.

Apre la giornata Ekaterina Makarova. La russa - perfetta con la Cibulkova - deve confermarsi con Lauren Davis. Due precedenti favorevoli alla Makarova, ma la Davis vive un ottimo momento, come dimostra l'approdo ai quarti a Doha. La Mladenovic - come detto puntuale con la Pliskova - scende sul rettangolo con Qiang Wang, mentre la Svitolina gioca con la McHale.

Agnieszka Radwanska parte con i favori del pronostico con Catherine Bellis. Primo incrocio tra le due, la 17enne americana arriva dalle vittorie con Putintseva e Siegemund, può quindi affrontare il proibitivo impegno con braccio sciolto. Caroline Wozniacki - 64 62 alla Golubic al secondo turno - "pesca" la Bondarenko, favorita dalle imperfette condizioni della Muguruza.

A completare il quadro, due incontri sul campo n.1. La Vesnina duella con la Konjuh, mentre la lettone Sevastova trova Shuai Peng.

Programma

CENTRE COURT

11:00 - EKATERINA MAKAROVA (RUS) V LAUREN DAVIS (USA)

13:00 - QIANG WANG (CHN) V KRISTINA MLADENOVIC (FRA)

14:00 - CHRISTINA MCHALE (USA) V [7] ELINA SVITOLINA (UKR)

16:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V MONICA PUIG (PUR)

19:00 - CATHERINE BELLIS (USA) V [4] AGNIESZKA RADWANSKA (POL)

21:00 - KATERYNA BONDARENKO (UKR) V [10] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

COURT 1

12:00 - ANA KONJUH (CRO) V [8] ELENA VESNINA (RUS)

14:00 - SHUAI PENG (CHN) V ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT)