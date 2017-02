WTA Dubai - Fuori anche la Radwanska, bene Kerber e Wozniacki. Oggi i quarti - Foto: WTA

Il torneo WTA di Dubai continua ad offrire interessanti responsi. Non c'è un filo conduttore, manca, ad alto livello, una continuità tale da evitare scosse e contro-prestazioni. Dopo l'uscita di Ka.Pliskova, Garbine Muguruza e Dominika Cibulkova, ecco il passo falso di Agnieszka Radwanska. La polacca, quarta testa di serie, cede in tre set alla giovanissima Catherine Bellis. L'americana nobilita ulteriormente il suo percorso e, dopo due belle vittorie con Siegemund e Putintseva, piega anche Aga. Cenni di risveglio giungono, invece, da Angelique Kerber. La tedesca - in archivio un primo turno agevole con la Barthel - batte in due set la portoricana Puig, con sprazzi di ottimo tennis.

La Davis cede il set d'apertura alla Makarova, ma si impone poi in rimonta, sorprende il passo falso della Mladenovic. Dopo l'exploit con Ka.Pliskova, la transalpina incappa in una giornata no e cade con Qiang Wang. La Wozniacki supera la Bondarenko 63 al terzo, mentre la Svitolina lotta per regolare la McHale. Da segnalare infine il successo della Konjuh sulla Vesnina.

Quest'oggi sono in programma i quarti di finale. Un inedito il primo, con la Sevastova - 64 63 alla wild card Peng - opposta a Qiang Wang. Lauren Davis prova invece a spezzare la maledizione Svitolina. Tre partite tra le due, tre successi per l'ucraina, l'ultimo all'US Open dello scorso anno. Caroline Wozniacki ha un cammino favorevole ed intravede la seconda finale consecutiva dopo quella sfortunata di Doha, ma deve compiere ancora due passi. Il primo contro l'arrembante Bellis. In chiusura di giornata, Angelique Kerber. Ritrova la Konjuh, nel 2015 l'unico incrocio a Stanford, con W tedesca. Stosur e Vesnina le vittime della croata, già in finale ad Auckland quest'anno.

Risultati

SINGLES - THIRD ROUND

Lauren Davis (USA) d Ekaterina Makarova (RUS) | 4 - 6 | 6 - 1 | 6 - 3 |

[7] Elina Svitolina (UKR) d Christina Mchale (USA) | 4 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 |

[10] Caroline Wozniacki (DEN) d Kateryna Bondarenko (UKR) | 3 - 6 | 6 - 2 | 6 - 3 |

Catherine Bellis (USA) d [4] Agnieszka Radwanska (POL) | 6 - 4 | 2 - 6 | 6 - 2 |

Anastasija Sevastova (LAT) d [WC] Shuai Peng (CHN) | 6 - 4 | 6 - 3 |

Qiang Wang (CHN) d Kristina Mladenovic (FRA) | 6 - 1 | 6 - 4 |

Ana Konjuh (CRO) d [8] Elena Vesnina (RUS) | 3 - 6 | 6 - 4 | 7 - 6 (4) |

[1] Angelique Kerber (GER) d Monica Puig (PUR) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Programma

CENTRE COURT

ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V QIANG WANG (CHN)

LAUREN DAVIS (USA) V [7] ELINA SVITOLINA (UKR)

[10] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V CATHERINE BELLIS (USA)

[1] ANGELIQUE KERBER (GER) V ANA KONJUH (CRO)