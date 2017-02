WTA Dubai - Il programma delle semifinali

Il torneo WTA di Dubai entra nella sua fase conclusiva. Nel pomeriggio italiano sono infatti in programma le due semifinali, con due protagoniste d'eccezione, Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. Dopo le sorprese dei giorni precedenti, ieri una sorta di conferma dell'ordine stabilito, con le tre teste di serie in campo regolarmente avanti e la Sevastova a prevalere sulla cinese Qiang Wang. Sulla carta, anche le semifinali hanno un indirizzo ben preciso, ma i motivi di interesse per seguire le due partite sono molteplici.

Caroline Wozniacki affronta la lettone Sevastova, con cui ha un passato favorevole. Due incroci Slam, all'Australian Open del 2011 e all'US Open del 2016. Lo scorso anno, a New York, affermazione piuttosto netta. Il successo sulla giovanissima Bellis conferma il buon momento della danese, costantemente ai piani alti da diversi mesi. La recente finale di Doha attesta la consistenza della Wozniacki, a un passo dall'ultimo atto anche qui a Dubai. La Sevastova - 64 75 a Qiang Wang - deve trovare la giornata perfetta per colpire eventuali aperture della più quotata rivale.

Angelique Kerber è invece in costante crescita. Quattro sconfitte in questo scorcio di 2017, interrogativi pesanti all'alba di una stagione cruciale. La teutonica non mostra alcun segno di cedimento, almeno nel torneo in corso. Tre vittorie in due set, l'ultima sulla Konjuh. Il match odierno non si presenta però privo di insidie. La Svitolina ha le carte in regola per resistere alle frustate tedesche. A rafforzare la tesi, le ultime due partite tra le due. Nella stagione corrente, a Brisbane, 63 al terzo Svitolina. Nel complesso, la Kerber conduce 5-4. L'ultimo sussulto teutonico lo scorso anno in Canada, un successo di rimonta dopo un difficile abbrivio.

Risultati

SINGLES - QUARTERFINALS

[7] Elina Svitolina (UKR) d Lauren Davis (USA) | 6 - 0 | 6 - 4 |

[10] Caroline Wozniacki (DEN) d Catherine Bellis (USA) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[1] Angelique Kerber (GER) d Ana Konjuh (CRO) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Anastasija Sevastova (LAT) d Qiang Wang (CHN) | 6 - 4 | 7 - 5 |

Programma

14:00 - [10] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT)

16:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V [7] ELINA SVITOLINA (UKR)