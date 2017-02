WTA Dubai, la finale è Svitolina - Wozniacki - Source: Tom Dulat/Getty Images Europe

Atto conclusivo a Dubai. Nel pomeriggio italiano - il via alle ore 16 - la finale del Dubai Duty Free tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Si ferma quindi in semifinale Angelique Kerber. Per la seconda volta in stagione, la tedesca si arrende alla Svitolina e non coglie l'opportunità per riconquistare la vetta della classifica WTA. Pochi patemi, invece, per la danese, impegnata nel match di semifinale con la Sevastova.

L'incontro odierno si presenta piuttosto equilibrato. Un solo precedente tra le due, lo scorso anno a Miami. Il punteggio finale - 57 64 76 Svitolina - denuncia l'intensità e l'incertezza della partita. La Svitolina approda come detto in finale dopo un test di assoluto valore con la Kerber, una conferma delle ottime cose di stagione. Nel bagaglio dell'ucraina, la semifinale a Brisbane, il titolo a Taipei City - in finale sulla Peng - e le buone cose in Fed Cup.

Discorso similare per la Wozniacki. La danese ha la seconda occasione per conquistare il primo titolo del 2017, dopo la resa a Doha al cospetto di Ka.Pliskova. Interessante valutare la tenuta di Caroline, al primo incontro realmente impegnativo a Dubai, dopo un percorso tutto sommato agevole (piccolo passaggio a vuoto con Kateryna Bondarenko, prima del ritorno tra secondo e terzo set).

Le migliori giocate delle due semifinali

Il percorso della Wozniacki

SF W Anastasija Sevastova 6-3 6-4

QF W Catherine Bellis 6-3 6-2

R16 W Kateryna Bondarenko 3-6 6-2 6-3

R32 W Viktorija Golubic 6-4 6-2

R64 W Daria Kasatkina 6-2 7-5

Il percorso della Svitolina

SF W Angelique Kerber 6-3 7-6(3)

QF W Lauren Davis 6-0 6-4

R16 W Christina McHale 4-6 6-4 6-3

R32 W Saisai Zheng 7-5 6-1