WTA - Acapulco: avanza la Mladenovic, oggi Schiavone - Puig. In campo anche Lucic e Bouchard

Foto: WTA

Ad Acapulco, spazio anche al circuito femminile. Mancano le prime giocatrici del ranking, il torneo offre a diverse tenniste un'occasione di rilancio. Nella giornata di ieri (a cavallo con la notte italiana), primi responsi. Agevole l'affermazione della seconda testa di serie, Kristina Mladenovic, con l'americana Lepchenko. 62 63, senza difficoltà. Avanti anche Petkovic e Tsurenko.

Quest'oggi tocca a Francesca Schiavone aprire il programma sul Centrale. La milanese, reduce dall'esperienza sfortunata in Fed Cup - Italia KO con la Slovacchia - attende la portoricana Puig, campionessa olimpica. La stagione della Puig è in rampa di lancio. Semifinale a Doha e terzo turno a Dubai, stop contro la Kerber. Si tratta del primo confronto sul veloce tra le due.

Eugenie Bouchard torna in campo dopo la parentesi post Australia e gioca con Ajla Tomljanovic. La croata bussa nuovamente alla porta del circuito WTA dopo diverso tempo. Al termine di questa partita, tocca alla prima forza del torneo, Mirjana Lucic Baroni. Semifinale a Melbourne, ora caccia ad una conferma di valore. Il primo turno è intrigante, perché la Lucic deve fronteggiare la Bencic, talento in chiaroscuro, preda di interrogativi e problemi di natura fisica. Tre fermate, pesanti, per la stellina svizzera. Ritiro a Sydney, sprazzi di tennis nel primo Slam dell'anno contro Serena Williams, altra uscita prematura a San Pietroburgo. Serve una scossa per fermare la descensio. In Fed Cup, sorte alterna, il successo con la Parmentier.

Sul 4, l'esperta Hantuchova sfida la Wickmayer, due le teste di serie protagoniste. La Ostapenko "pesca" la Kovinic, mentre la McHale duella con la Ferro.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

[2] Kristina Mladenovic (FRA) d Varvara Lepchenko (USA) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Heather Watson (GBR) d [Q] Bethanie Mattek-Sands (USA) | 7 - 5 | 6 - 3 |

Shelby Rogers (USA) d Louisa Chirico (USA) | 6 - 2 | 6 - 2 |

[8] Andrea Petkovic (GER) d [Q] Jamie Loeb (USA) | 2 - 6 | 6 - 1 | 6 - 3 |

Pauline Parmentier (FRA) d Nicole Gibbs (USA) | 7 - 5 | 6 - 7 (6) | 6 - 2 |

[7] Lesia Tsurenko (UKR) d [Q] Chloe Paquet (FRA) | 6 - 2 | 6 - 1 |

Kirsten Flipkens (BEL) d [WC] Renata Zarazua (MEX) | 7 - 5 | 6 - 7 (1) | 6 - 1 |

Programma

CANCHA CENTRAL

16:00 - FRANCESCA SCHIAVONE (ITA) V [4] MONICA PUIG (PUR)

GRAND STAND CALIENTE

16:00 - [6] EUGENIE BOUCHARD (CAN) V AJLA TOMLJANOVIC (CRO)

18:00 - [1] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V BELINDA BENCIC (SUI)

CANCHA 4

16:00 - DANIELA HANTUCHOVA (SVK) V YANINA WICKMAYER (BEL)

18:00 - [3] JELENA OSTAPENKO (LAT) V DANKA KOVINIC (MNE)

20:00 - [5] CHRISTINA MCHALE (USA) V FIONA FERRO (FRA)

CANCHA 1

16:00 - MADISON BRENGLE (USA) V ANNIKA BECK (GER)

18:00 - JULIA GOERGES (GER) V KATERYNA BONDARENKO (UKR)

20:00 - JENNIFER BRADY (USA) V TAYLOR TOWNSEND (USA)