WTA Acapulco - Risultati e programma

Foto: WTA

Poca fortuna per i colori italiani ad Acapulco. Francesca Schiavone lotta con indomito carattere, ma non riesce a sopraffare la campionessa olimpica. Monica Puig si impone per 64 76, ma resta l'ottima prova della milanese. Cade anche Belinda Bencic. Continua il calvario della stellina svizzera, KO con la prima testa di serie, Mirjana Lucic-Baroni. Infine, sorprende l'eliminazione di Eugenie Bouchard per mano di Ajla Tomljanovic. La croata strappa il primo parziale al prolungamento, poi dilaga nel secondo.

Sul Campo Centrale, oggi, un solo incontro al femminile. L'esperta Hantuchova, protagonista di recente in Fed Cup contro l'Italia, affronta proprio la citata Puig, dopo il bel successo sulla Wickmayer. Sul Grand Stand Caliente, invece, due partite. La prima vede in campo Watson e Mladenovic. La francese conduce 3-2, ma l'ultimo incrocio risale a tre anni fa, a Baku. La Lucic gioca, a seguire, con la Rogers, reduce dalla convincente performance con la Chirico. Le due si sfidano per la prima volta.

Sul 3, l'inattesa Tomljanovic duella con l'esperta Flipkens, mentre sul 4, dopo la partita tra McHale e Townsend, spazio a Ostapenko e Brengle. Secondo match nel 2017 tra le due. Ad Auckland, quarti di finale, 75 63 per la giovane lettone. Infine, sull'1, Goerges - Tsurenko, ma soprattutto Parmentier - Petkovic. Ben sei incontri in archivio, bilancio in assoluto equilibrio. Nel 2014 l'ultima stretta di mano in Lussemburgo, pronostico aperto.

Risultati

[1] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d Belinda Bencic (SUI) | 7 - 5 | 6 - 4 |

Ajla Tomljanovic (CRO) d [6] Eugenie Bouchard (CAN) | 7 - 6 (4) | 6 - 1 |

[4] Monica Puig (PUR) d Francesca Schiavone (ITA) | 6 - 4 | 7 - 6 (4) |

[WC] Daniela Hantuchova (SVK) d Yanina Wickmayer (BEL) | 4 - 6 | 6 - 3 | 6 - 2 |

[Q] Taylor Townsend (USA) d [Q] Jennifer Brady (USA) | 7 - 5 | 7 - 6 (4) |

[5] Christina Mchale (USA) d [Q] Fiona Ferro (FRA) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Julia Goerges (GER) d Kateryna Bondarenko (UKR) | 2 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 |

Madison Brengle (USA) d Annika Beck (GER) | 4 - 6 | 6 - 3 | 6 - 2 |

Programma

CANCHA CENTRAL

DANIELA HANTUCHOVA (SVK) V [4] MONICA PUIG (PUR)

GRAND STAND CALIENTE

HEATHER WATSON (GBR) V [2] KRISTINA MLADENOVIC (FRA)

[1] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V SHELBY ROGERS (USA)

CANCHA 3

AJLA TOMLJANOVIC (CRO) V KIRSTEN FLIPKENS (BEL)

CANCHA 4

16:00 - [5] CHRISTINA MCHALE (USA) V TAYLOR TOWNSEND (USA)

18:00 - [3] JELENA OSTAPENKO (LAT) V MADISON BRENGLE (USA)



CANCHA 1

16:00 - JULIA GOERGES (GER) V [7] LESIA TSURENKO (UKR)

18:00 - PAULINE PARMENTIER (FRA) V [8] ANDREA PETKOVIC (GER)