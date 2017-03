WTA Acapulco, il programma odierno

Source: Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac

Il torneo femminile, ad Acapulco, procede senza particolari sorprese. Nella notte italiana, buoni riscontri per le prime cinque teste di serie. Mirjana Lucic Baroni, semifinalista a Melbourne, si conferma contro la Rogers, dopo il buon avvio con Belinda Bencic, ed approda ai quarti. Difficile, invece, il compito della Mladenovic. Lotta serrata con la britannica Watson, un tie-break per parte, 75 Mladenovic al terzo. La Ostapenko prevale sulla Brengle, la Puig elimina, dopo Schiavone, un'altra veterana. La campionessa olimpica si impone con periodico 64 sulla Hantuchova.

Esce un'unica testa di serie, Andrea Petkovic. Come da previsione, incontro tirato con la Parmentier, 61 francese al terzo. Due i ritiri. La Goerges - sotto 61 20 - alza bandiera bianca con la Tsurenko, mentre la sfortunatissima Tomljanovic, al rientro in questo torneo dopo oltre un anno di stop, si arresta al secondo turno con la Flipkens. 75 per la belga, poi lo stop per problemi fisici della croata.

Come per il comparto maschile, spazio oggi ai quarti di finale. McHale e Puig aprono le danze, mentre la Mladenovic, seconda testa di serie, deve fronteggiare la solida Flipkens. La Ostapenko gioca con la Tsurenko, chiude la Lucic, opposta alla Parmentier. Tre precedenti di stampo croato, ma partita aperta.

Risultati

3] Jelena Ostapenko (LAT) d Madison Brengle (USA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[7] Lesia Tsurenko (UKR) d Julia Goerges (GER) | 6 - 1 | 2 - 0 | RET

[5] Christina Mchale (USA) d [Q] Taylor Townsend (USA) | 6 - 1 | 7 - 6 (5) |

[4] Monica Puig (PUR) d [WC] Daniela Hantuchova (SVK) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Kirsten Flipkens (BEL) d Ajla Tomljanovic (CRO) | 7 - 5 | 0 - 0 | RET

[2] Kristina Mladenovic (FRA) d Heather Watson (GBR) | 7 - 6 (4) | 6 - 7 (7) | 7 - 5 |

Pauline Parmentier (FRA) d [8] Andrea Petkovic (GER) | 6 - 4 | 3 - 6 | 6 - 1 |

[1] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d Shelby Rogers (USA) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Programma

[5] CHRISTINA MCHALE (USA) V [4] MONICA PUIG (PUR)

KIRSTEN FLIPKENS (BEL) V [2] KRISTINA MLADENOVIC (FRA)

[3] JELENA OSTAPENKO (LAT) V [7] LESIA TSURENKO (UKR)

[1] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V PAULINE PARMENTIER (FRA)