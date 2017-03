WTA - Indian Wells, qualificazioni: avanza Francesca Schiavone - Source: Mike Hewitt

Francesca Schiavone - fuori la scorsa settimana ad Acapulco, per mano della campionessa olimpica Puig - supera il primo turno di qualificazione ad Indian Wells. La milanese conduce corsa di rimonta con la Kozlova. Avvio in difetto per la Schiavone. La tennista italiana non riesce a concretizzare un'evidente superiorità - 1/8 sulle palle break - e di fatto apre al colpo ucraino. Fin dalle prime battute del secondo, però, lo spartito cambia, la Schiavone si infila con facilità e chiude 61 62 allo scoccare delle due ore di gioco.

L'esperta azzurra affronta nella giornata odierna la Kostova, reduce dall'ottima vittoria con la Duan. Si tratta del secondo confronto tra Schiavone e Kostova, lo scorso anno, a Bucarest, affermazione italiana, 62 76 per la milanese.

Nella prima giornata sui campi di Indian Wells, parecchie sorprese. Avanza la prima testa di serie del tabellone di qualificazione, Shuai Peng (62 76 alla Van Uytvanck), ma capitolano la seconda, la terza e la quarta. La Witthoeft (2) cede in due - 64 63 - alla Karatancheva, mentre la Mertens (3) si arrende alla Vickery. Come detto, Duang (4) KO con la Kostova.

Da segnalare anche il successo della Minella sulla Hantuchova, presente grazie a una wild card. 62 64 il punteggio finale.

Il quadro completo dei risultati

Il programma odierno