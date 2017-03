Indian Wells 2017, il tabellone femminile - Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Il "quinto Slam", dicitura che accompagna ormai da tempo il BNP Paribas Open, torneo che si dipana nell'arco di dieci giorni e che raccoglie, al maschile quanto al femminile, il meglio della racchetta. Nulla da invidiare, quindi, ai quattro tornei che segnano la stagione, un appeal crescente e un'organizzazione ai limiti della perfezione. Da qualche minuto è noto il tabellone femminile, è quindi possibile una prima valutazione.

In attesa di Francesca Schiavone - in campo quest'oggi per il secondo turno di qualificazione - sono tre le azzurre al via. Roberta Vinci, Sara Errani e Camila Giorgi "sostengono" la candidatura italiana, nessuna però si presenta in una condizione ottimale. Sara Errani - dopo il doppio KO in Fed Cup, figlio ovviamente di un periodo, mentale e fisico, negativo - parte contro una qualificata, ma lo scoglio Wozniacki è all'orizzonte. Roberta Vinci è testa di serie - la n.26 per la precisione - e gode quindi di un bye d'esordio. Ingresso al secondo turno con la Brengle o una qualificata, poi un possibile terzo turno con la Kuznetsova, la giocatrice con la miglior classifica in questa porzione di tabellone. A "stuzzicare" la russa punta Camila Giorgi, fuori in fase di qualificazione a Doha. Camila deve battere la Larsson per regalarsi la Kuznetsova.

Serena Williams torna in campo dopo diverso tempo. Ultima apparizione in Australia, successo sulla sorella Venus. Da valutare, quindi, ruggine e passo. Il secondo turno si presenta non certo accomodante, la Williams apre infatti con una Puig in crescita. Bertens o Bacsinszky possono mettere alle corde Serena prima dei quarti, prima della probabile sfida con Svitolina o Muguruza. L'ucraina - al titolo a Dubai, prima del ritiro alla vigilia del match con la Hibino a Kuala Lumpur - è minaccia concreta, più di una Muguruza di recente in affanno. La spagnola, settima testa di serie, deve regolare la Lucic per poi mettere nel radar la Svitolina.

Nella parte alta è presente anche Karolina Pliskova. La ceca - vincitrice a Doha, poi KO a Dubai al via - è una delle principali candidate al titolo qui ad Indian Wells. Primo test con la Ostapenko (vs Kovinic), agli ottavi Wozniacki o Pavlyuchenkova. Sulla carta, quarti con la citata Kuznetsova.

Parte bassa - Nessuna azzurra nella parte bassa del tabellone. Due le giocatrici da seguire con particolare attenzione. Angelique Kerber è la seconda testa di serie, ma la sua stagione deve ancora decollare. Diverse battute d'arresto, l'ultima in semifinale a Dubai con la Svitolina, ora un test probante ad Indian Wells, un cammino non semplice. Petkovic o King dopo il bye, terzo turno con la Putintseva, giocatrice scorbutica, da battere. Prima del probabile quarto con la Radwanska, ottavi con la Vesnina. La Radwanska, come la Kerber, ha un percorso complesso, la Makarova non è quella di un tempo, ma ha momenti di ottimo tennis, la Konjuh (eventuale terzo turno) ha in "bacheca" la finale di Auckland. Il quarto turno con Venus è per palati fini, il lasciapassare per raggiungere la Kerber.

Angelique Kerber e Dominika Cibulkova. La slovacca ha un approccio morbido. Turno di attesa, poi una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Il quarto turno si presenta, invece, molto interessante. La Cibulkova può affrontare Suarez - di ritorno dopo un fastidioso infortunio - o Madison Keys, al debutto in stagione. Due incognite, di qualità. Per la Keys, in precedenza, tagliando non semplice con la Kasatkina (vs Townsend al primo turno).

Infine, Simona Halep. Anche per la rumena, stop forzato. Un solo torneo dopo Melbourne, a San Pietroburgo. Ora il rientro, da quarta testa di serie. Vekic o Riske per valutare la forma, la Mladenovic alla tornata successiva. Appello ricco di insidie, ad anticipare l'eventuale quarto turno con la Stosur.

Possibili quarti di finale

S.Williams - Muguruza

Ka.Pliskova - Kuznetsova

Cibulkova - Halep

Kerber - Radwanska