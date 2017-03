Indian Wells 2017, Francesca Schiavone raggiunge il tabellone principale

Francesca Schiavone si regala un'altra avventura in un torneo di primissima fascia. La milanese chiude con un successo il percorso di qualificazione e sbarca quindi nel main draw ad Indian Wells. Quattro azzurre ora in corsa al BNP Paribas Open, tutte incastonate nella parte alta. La Schiavone - dopo la W con la Kozlova - parte in difetto con la Kostova e incassa un pesante 16 che incrina alcune certezze. Dall'avvio del secondo, però, è un monologo italiano. Periodico 60 e la Schiavone vola nel tabellone principale. Prossima fermata con la Chirico, 16 anni di differenza tra le due. Un solo incontro in archivio, a Limoges, nel 2015, vittoria per la giovane americana 63 76. Stagione difficile, fin qui, per la tennista a stelle e strisce. Quattro apparizioni e quattro sconfitte nel 2017.

La prima testa di serie, la Peng, regola la Loeb 61 63, mentre la teutonica Maria supera senza difficoltà la Vickery. Interessante il confronto tra Ozaki e Crawford. Quest'ultima strappa nettamente il set iniziale, ma il ritorno nipponico nel secondo è prepotente. Decide il prolungamento del terzo, 7 punti a 5 Ozaki. La Duque - 76 63 - controlla la Sakkari, la Lepchenko concede la miseria di 3 giochi alla Hradecka. Infine, bella affermazione di rimonta della Minella con la Martincova e doppio 64 della Barthel alla Rodina.

Risultati

[16] Tatjana Maria (GER) d Sachia Vickery (USA) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Francesca Schiavone (ITA) d Elitsa Kostova (BUL) | 1 - 6 | 6 - 0 | 6 - 0 |

[1] Shuai Peng (CHN) d Jamie Loeb (USA) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[19] Anett Kontaveit (EST) d Sesil Karatantcheva (BUL) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[14] Patricia Maria Tig (ROU) d [12] Julia Boserup (USA) | 7 - 5 | 6 - 0 |

[9] Risa Ozaki (JPN) d Samantha Crawford (USA) | 1 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (5) |

[21] Mariana Duque-Mariño (COL) d [8] Maria Sakkari (GRE) | 7 - 6 (4) | 6 - 3 |

[11] Magda Linette (POL) d [18] Nao Hibino (JPN) | 6 - 1 | 7 - 6 (9) |

[10] Varvara Lepchenko (USA) d Lucie Hradecka (CZE) | 6 - 0 | 6 - 3 |

[5] Mandy Minella (LUX) d Tereza Martincova (CZE) | 4 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 |

[15] Sara Sorribes Tormo (ESP) d [WC] Jacqueline Cako (USA) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[13] Mona Barthel (GER) d [7] Evgeniya Rodina (RUS) | 6 - 4 | 6 - 4 |